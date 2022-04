2028년까지 혈관 영상 시장 제조업체, 연구 방법론, 경쟁 환경 및 비즈니스 기회

질환의 유병률 증가와 최소 침습 진단 절차에 대한 선호도 증가는 시장 수익 성장을 이끄는 몇 가지 주요 요인

입니다 혈관 . Reports and Data의 최신 보고서로 이동합니다. 혈관 장애의 유병률 증가와 최소 침습적 진단 절차에 대한 선호도 증가는 예측 기간 동안 시장 수익 성장을 주도할 것으로 예상되는 몇 가지 주요 요인입니다. 또한 하이브리드 수술실에서 첨단 영상 장비를 사용하는 것도 향후 시장의 매출 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

하이브리드 병실은 중재실과 전통적인 혈관 및 심장 수술 수술실의 기능을 결합합니다. 최근에는 이러한 시설을 통해 동맥류 또는 대동맥 박리 치료와 같은 심혈관 수술과 관련된 점점 더 복잡하고 최소 침습적이며 빠르고 정확한 진단 절차를 수행할 수 있기 때문에 하이브리드 수술실이 점점 더 선호되고 있습니다. 하이브리드 병실은 이러한 질병을 경피적으로 쉽게 치료할 수 있도록 최첨단 장비를 구현하고 있으며, 각 환자의 해부학적 구조에 적합한 맞춤형 보철물의 도입도 용이합니다. 이는 시장의 매출 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

AI, ML 및 IoT의 빠른 채택과 강력한 데이터 관리 프로세스는 병원과 임상 환경을 더 스마트하게 만들었습니다. 새로운 기술과 솔루션은 임상 진단, 치료, 질병 관리 및 퇴원 후 환자 회복 모니터링과 같은 정상적인 의료 프로세스를 개선했습니다. 빠른 디지털화와 가상 진료 및 원격 의료의 채택 증가는 앞으로 시장의 수익 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

새로운 의료 및 원격 의료 신생 기업의 출현, 의료 시설 및 연구 기관 간의 협력 증가, 환자 참여 솔루션에 대한 관심 증가로 인해 시장의 수익 성장이 더욱 가속화되었습니다. 주요 기업은 인수 합병, 합작 투자, 파트너십, 제조 및 라이선스 계약, 제품 출시와 같은 전략적 제휴 및 협력 벤처를 형성하고 있습니다.

보고서에서 분석된 주요 업체:

Siemens Healthineers AG, GE Healthcare Inc., Carestream Health Inc., Koninklijke Philips NV, Samsung Medison Co. Ltd., Toshiba Medical Systems Corporation, Mindray Medical International Ltd., Shimadzu Corporation, Evena Medical Inc. 및 Omega Medical Imaging LLC.

또한 경쟁 환경에 대한 더 나은 이해를 제공하기 위해 광범위한 SWOT 분석 및 Porter’s Five Forces 분석이 보고서에 포함되었습니다. 이와 함께 타당성 분석 및 투자 수익 분석도 보고서에서 다룹니다.

이 보고서는 생산 및 소비 패턴, 수입/수출 분석, 공급 및 수요 비율, 수량 및 가치, 동향 및 수요, 수익 점유율에 따른 시장 점유율 및 규모 분석과 함께 전 세계 혈관 이미징 시장의 지역 확산에 대해 자세히 논의합니다. , 시장의 주요 업체의 존재.

보고서에서 연구한 주요 지역:

북미(미국, 캐나다, 멕시코)

유럽(영국, 이탈리아, 독일, 프랑스, ​​기타 유럽)

아시아 태평양(인도, 일본, 중국, 한국, 호주, 기타 APAC 지역)

라틴 아메리카(칠레, 브라질, 아르헨티나, 기타 라틴 아메리카)

중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 남아프리카공화국, 기타 MEA 지역)

유형에 따른 세분화:

시술 전망(매출, 10억 달러, 2018-2028년)

관상 동맥 조영술

말초 혈관 조영술

신경 혈관 조영술

혈관 초음파

기타

기술 전망(매출, 10억 달러, 2018-2028년)

자기 공명 영상 혈관 조영술

컴퓨터 단층 촬영 혈관 조영술

초음파

X

핵 영상

응용 프로그램 전망(수익, 미화 10억 달러, 2018-2028년)

진단

치료

최종 사용 전망(수익, 10억 달러, 2018-2028년)

병원

진단 영상 센터

기타

보고서를 읽어주셔서 감사합니다. 보고서의 사용자 정의에 대해 더 알고 싶거나 보고서에 대한 추가 쿼리를 알고 싶으시면 저희에게 연락해 주십시오. 우리 팀은 보고서가 귀하의 요구 사항에 잘 맞는지 확인할 것입니다.

