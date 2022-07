2022: segments, tendances futures, analyse SWOT, paysage réglementaire et de remboursement, procédures et prévisions

l’ réseau 2030 période, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’adoption croissante de l’Internet des objets (IoT) est un facteur clé de la croissance du marché. Les données sont acquises via Internet et des dispositifs IoT d’intelligence artificielle (IA), permettant aux organisations d’utiliser des analyses avancées et de recueillir des informations pour suivre la croissance des revenus et le potentiel de développement de l’entreprise.

Marché de l’analyse de réseau En outre, les informations facilitent l’analyse des principaux modèles de consommation, l’établissement d’une base de référence et l’identification de perspectives de développement de revenus lucratifs. De plus, la création rapide de nouveaux produits et services sur le marché est facilitée par les appareils connectés à l’IoT. L’Internet des objets (IoT) dans la collecte de données aide les organisations à recueillir des informations sur les clients et leur donne un avantage lors du développement de produits et services centrés sur le client. La capacité de toute entreprise à collecter, analyser et traduire rapidement les données clients en informations significatives est essentielle à son succès. De plus, de nombreux appareils IoT contribuent à cette capacité intelligente et offrent d’énormes avantages techniques aux clients et aux entreprises.

Le dernier rapport d’information sur le marché, intitulé «Global Network Analytics Market», est destiné à fournir au public cible les informations nécessaires sur l’industrie mondiale du marché de l’analyse de réseau. Le rapport comprend une analyse détaillée des éléments vitaux du marché Analyse de réseau, y compris les principaux moteurs, les contraintes, les opportunités, les limites, les menaces et les facteurs micro et macroéconomiques.

Paysage concurrentiel :

Le dernier rapport contient un résumé détaillé du paysage intensément concurrentiel du marché mondial de l’analyse de réseau, avec un profilage systématique des entreprises opérant dans ce secteur. Dans cette section du rapport, les experts ont répertorié les initiatives stratégiques entreprises par ces rivaux du marché pour l’expansion commerciale proposée. En outre, il met en évidence les développements clés et les positions financières de ces sociétés pour expliquer le scénario global du marché. Les profils d’entreprise des acteurs établis et nouveaux ont également été évalués dans le rapport grâce à des outils analytiques efficaces tels que l’analyse SWOT.

Quelques faits saillants clés du rapport :

Le segment sur site devrait enregistrer une croissance significative des revenus du marché. Les solutions sur site sont soumises à des frais de licence uniques ainsi qu’à un contrat de service annuel avec une mise à niveau gratuite. Les entreprises, qui peuvent se permettre un coût élevé ou qui ont un niveau élevé de criticité des données, préfèrent le déploiement sur site car il nécessite une infrastructure énorme et leurs propres centres de données.

Le segment de la gestion de la qualité devrait croître considérablement car la gestion de la qualité fournit diverses activités, notamment la réduction des risques de dangers lors de la conception de nouveaux éléments et cycles, la résolution des problèmes avant qu’ils ne surviennent, la résolution des problèmes qui surviennent pendant les tâches, l’amélioration des performances des fournisseurs et le contrôle des cycles pour éviter un danger dans tous les cas.

Le segment des fournisseurs de services de télécommunications devrait enregistrer une croissance régulière au cours de la période de prévision. En raison de la croissance des appareils intelligents et de l’utilisation croissante des réseaux IP, la fraude aux communications fait son grand retour dans l’industrie des télécommunications. Étant donné que les agressions peuvent provenir de n’importe quelle source à tout moment, la fraude est devenue la menace la plus critique pour l’industrie des télécommunications, nécessitant une protection. En conséquence, les autorités promulguent une législation pour protéger la sécurité du secteur des télécommunications.

Le marché de l’analyse de réseau en Amérique du Nord devrait enregistrer une croissance considérable en raison de l’utilisation croissante des solutions d’analyse de réseau dans le secteur des télécommunications dans plusieurs pays de la région.

Concurrence sur le marché de l’analyse de réseau :

le rapport sur le marché de l’analyse de réseau contient des informations sur les lancements de produits, la durabilité et les perspectives des principaux fournisseurs, telles que : les principaux acteurs du marché comprennent Nokia, TIBCO Software, Ciena, Accenture, Broadcom, SAS Institute, Juniper Networks, Cisco, Huawei Technologies et IBM.

Le rapport Global Network Analytics Market évalue les données historiques et actuelles ainsi qu’une analyse approfondie de la dynamique du marché. Le rapport met également en lumière les facteurs déterminants et restrictifs de la croissance du marché qui devraient influencer la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le rapport explore les effets de la pandémie sur le marché et ses segments et régions clés. Il offre également une estimation prévisionnelle de la croissance du marché dans un scénario post-COVID-19.

Emergen Research a segmenté le marché de l’analyse de réseau en fonction du mode de déploiement, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives du mode de déploiement (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

cloud

sur

(Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Analyse client

Gestion des risques Gestion de la

qualité Gestion

des performances du réseau

Conformité

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Fournisseurs de services cloud Fournisseurs de services

de télécommunications Fournisseurs de services

gérés

Autres

Les performances régionales de l’industrie du marché de l’

réseau en Amérique du Nord Les prévisions du marché de l’analyse de réseau en Amérique du Nord devraient rester significativement positives en termes de partage des revenus entre 2022 et 2030. En outre, la part des revenus du marché North America Network Analytics devrait rester comparativement plus importante que celle des autres marchés régionaux de 2022 à 2030.

L’Asie-Pacifique a enregistré le TCAC de revenus le plus rapide en 2022, et les prévisions du marché de l’analyse de réseau indiquent que cette tendance devrait se poursuivre. Les prévisions du marché indiquent que la contribution de la part des revenus de la Chine, de l’Inde et de la Corée du Sud devrait rester robuste jusqu’en 2030 .

Les prévisions du marché Europe Network Analytics sont actuellement positives, la croissance des revenus devant rester stable entre 2022 et 2030. L’accent mis sur les initiatives de recherche et développement par les grandes entreprises et l’évolution des tendances et de la démographie dans les pays de la région sont des facteurs qui devraient continuer à soutenir la croissance du marché de l’analyse de réseau.

Le marché mondial de l’analyse de réseau a été classé dans les segments géographiques suivants :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Réponses aux questions clés du rapport :

Quel sera le taux de croissance du marché Analytics réseau ?

Quels sont les principaux facteurs qui propulsent le marché mondial de l’analyse de réseau ?

Quels sont les principaux fabricants du marché ?

Quelles sont les opportunités, les menaces et la structure du marché du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants sur le marché Analytics réseau ?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Analyse de réseau?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché de l’analyse de réseau auxquelles les fournisseurs des industries mondiales de l’analyse de réseau sont confrontés ?

