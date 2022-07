2022: segments, tendances futures, analyse SWOT, paysage réglementaire et de remboursement, procédures et prévisions

polyaryléthercétone marché 2030 , selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande croissante de matériaux légers dans l’industrie automobile pour réduire le poids total des véhicules, améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions de carbone est un facteur clé de la croissance des revenus du marché.

Marché de la polyaryléthercétone La demande croissante de matériaux légers dans l’industrie automobile et les problèmes de pollution de l’environnement sont des facteurs majeurs de la croissance des revenus du marché mondial des PAEK. Divers avantages des matériaux PAEK, tels qu’une résistance exceptionnelle aux produits chimiques, à la chaleur et à l’hydrolyse, permettent une application dans une variété d’applications, y compris la fabrication de joints, de vannes et de roulements pour le forage pétrolier, les pompes chimiques et les engrenages automobiles. La forte demande de plastiques PAEK en raison de la réduction des fumées toxiques et corrosives pour les applications dans le secteur aérospatial et pour la fabrication d’intérieurs d’aviation devrait stimuler la croissance du marché. La haute résistance à l’hydrolyse, ce qui signifie que le matériau PAEK ne se décompose pas lorsqu’il est stérilisé, permet la production de composants pour les dispositifs médicaux et les implants chirurgicaux.

Le dernier rapport d’information sur le marché, intitulé « Marché mondial de la polyaryléthercétone », est destiné à fournir au public cible les informations nécessaires sur l’industrie mondiale du marché de la polyaryléthercétone. Le rapport comprend une analyse détaillée des éléments vitaux du marché Polyaryléthercétone, y compris les principaux moteurs, contraintes, opportunités, limites, menaces et facteurs micro et macroéconomiques.

polyaryléthercétone en Amérique du Nord devrait enregistrer un taux de croissance régulier des revenus au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante de PAEK dans l’industrie automobile pour fabriquer divers produits extérieurs et composants et produits d’intérieur pour applications automobiles. Les États-Unis sont l’un des principaux fabricants de dispositifs médicaux au monde, et la forte demande de dispositifs médicaux avancés devrait soutenir dans une large mesure la croissance des revenus du marché dans la région.

Quelques faits saillants clés du rapport :

Les revenus du segment PEEK ont représenté la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. La demande croissante de PEEK des industries pétrolière et gazière, médicale, automobile et aérospatiale, en particulier dans des pays comme la Chine et l’Inde, en raison de la consommation croissante d’électrostatique, de roulements, de revêtements industriels et d’implants corporels, devrait continuer à soutenir la croissance des revenus de ce segment.

Le segment chargé de verre représentait la plus grande part des revenus en 2021. Le PAEK chargé de verre offre des caractéristiques thermiques et mécaniques supérieures, ainsi qu’une résistance élevée à l’électricité et aux produits chimiques corrosifs. Le PEEK chargé de verre améliore considérablement la résistance thermique et offre une résistance élevée au rayonnement et au fluage. Une résistance accrue et une stabilité thermique élevée sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la demande de PEEK chargé de verre dans les applications structurelles, et la tendance devrait se poursuivre.

Les revenus du segment médical devraient enregistrer le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. Les implants PAEK sont largement utilisés en raison de leurs propriétés antimicrobiennes ainsi que de leur grande endurance pour la tomodensitométrie, les rayons X et l’IRM. Le matériau PEEK est un biomatériau avancé avec une propriété résistante à l’hydrolyse et anticorrosive, et l’utilisation dans les implants médicaux, les dispositifs de fusion vertébrale et les instruments chirurgicaux, entre autres, est relativement élevée actuellement, et la traction devrait se poursuivre et soutenir la croissance des revenus du segment médical au cours de la période de prévision.

Concurrence sur le marché Polyaryléthercétone :

Le rapport sur le marché Polyaryléthercétone contient des informations sur les lancements de produits, la durabilité et les perspectives des principaux fournisseurs, telles que : Arkema, SABIC, Solvay, Celanese Corporation, Ensinger, Victrex plc, Evonik, Mitsubishi Chemical Advanced Materials, AKRO-PLASTIC GmbH et Nanoshel LLC

Le marché mondial de la polyaryléthercétone évalue les données historiques et actuelles ainsi qu’une analyse approfondie de la dynamique du marché. Le rapport met également en lumière les facteurs déterminants et restrictifs de la croissance du marché qui devraient influencer la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le rapport explore les effets de la pandémie sur le marché et ses segments et régions clés. Il offre également une estimation prévisionnelle de la croissance du marché dans un scénario post-COVID-19.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des PAEK en fonction du type de produit, du type de charge, de l’application et de la région :

Perspectives du type de produit (revenus, millions USD, volume, kilotonnes ; 2019-2030)

Polyéther éther cétone (PEEK)

Polyéther cétone (PEK)

Polyéther cétone cétone (PEKK)

Perspectives du type de charge (revenus, millions USD, volume, kilotonnes ; 2019-2030 )

Pétrole

de carbone non rempli

verre rempli

(revenus, millions USD, volume, kilotonnes ; 2019-2030)

et gaz

Médical

Électricité et électronique

Automobile

Aérospatiale

Autres

Performance régionale de l’industrie de

la polyaryléthercétone Les prévisions du marché de la polyaryléthercétone en Amérique du Nord devraient rester nettement positives en termes de partage des revenus entre 2022 et 2030. En outre, la part des revenus du marché de la polyaryléthercétone en Amérique du Nord devrait rester comparativement plus importante que celle des autres marchés régionaux de 2022 à 2030.

La région Asie-Pacifique a enregistré le TCAC de revenus le plus rapide en 2022, et les prévisions du marché Polyaryléthercétone indiquent que cette tendance devrait se poursuivre. Les prévisions du marché indiquent que la contribution de la part des revenus de la Chine, de l’Inde et de la Corée du Sud devrait rester robuste jusqu’en 2030 .

Les prévisions du marché européen de la polyaryléthercétone sont actuellement positives, la croissance des revenus devant rester stable entre 2022 et 2030. L’accent mis sur les initiatives de recherche et développement par les grandes entreprises et l’évolution des tendances et de la démographie dans les pays de la région sont des facteurs qui devraient continuer à soutenir la croissance du marché polyaryléthercétone.

Le marché mondial de la polyaryléthercétone a été classé dans les segments géographiques suivants :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Réponses aux questions clés du rapport:

Quel sera le taux de croissance du marché polyaryléthercétone?

Quels sont les principaux facteurs propulsant le marché mondial de la polyaryléthercétone?

Quels sont les principaux fabricants du marché ?

Quelles sont les opportunités, les menaces et la structure du marché du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants sur le marché Polyaryléthercétone?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché polyaryléthercétone?

Quelles sont les opportunités et menaces du marché Polyaryléthercétone auxquelles les fournisseurs des industries mondiales Polyaryléthercétone sont confrontés?

