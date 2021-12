2022-2029 Technologies tendances du marché des équipements ambulatoires, développements remarquables et acteurs clés comme McKesson, AOSS Medical Supply, Kights Medical

Résumé du marché mondial des équipements ambulatoires :

Le marché mondial des équipements ambulatoires devrait connaître une croissance du marché à un taux de 5,7% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, l’équipement ambulatoire fait référence à la catégorie des dispositifs médicaux basés sur l’assistance qui est développée pour soutenir les patients dans leurs besoins thérapeutiques et quotidiens. Ces équipements sont spécialement conçus pour la population âgée pour leur utilisation dans les centres ambulatoires, les centres de soins infirmiers, les maisons de retraite et les soins à domicile, entre autres.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des équipements ambulatoires sont l’augmentation du secteur de la santé dans le monde, l’augmentation du nombre d’accidents dans le monde, l’augmentation des initiatives entre les gouvernements et les fournisseurs tiers de services ambulatoires résultant en de meilleurs scénarios, et l’adoption de dispositifs médicaux intelligents basés sur l’IoT.

Segmentation globale du marché des équipements ambulatoires :

Sur la base de l’équipement, le marché des équipements ambulatoires est segmenté en planches de transfert , cannes, béquilles, déambulateurs , fauteuils roulants et surfaces d’appui.

Basé sur la spécialité, le marché des équipements ambulatoires est segmenté en spécialité unique et multi-spécialité.

Sur la base de la propriété, le marché des équipements ambulatoires a été segmenté en hôpital uniquement, médecin uniquement, société uniquement, médecin et société et hôpital et société.

Sur la base du type de centre, le marché des équipements ambulatoires a été segmenté en hospitaliers et autonomes en fonction du type de centre.

Selon l’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des équipements ambulatoires en raison de la recrudescence des maladies chroniques telles que l’asthme, le diabète et l’hypertension artérielle, entre autres. L’APAC devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la prise de conscience de la population.

Acteurs clés mondiaux :

Fourniture Médicale Doubek

McKesson Médical-Chirurgical Inc.

Fourniture Médicale Ange

Fourniture médicale AOSS

Médical des chevaliers

Santé adventiste

Fourniture médicale et chirurgicale gériatrique

Aetna Inc.

Distribution illimitée

Équipements et fournitures médicales à domicile Air-Caire

Scrip inc.

Systèmes de réadaptation et de mobilité

MTSHS

Solutions médicales côtières

SuprêmeMed

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché des équipements ambulatoires, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur les équipements ambulatoires, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché des équipements ambulatoires, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial des équipements ambulatoires : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse globale du marché des équipements ambulatoires par régions

5 Analyse globale du marché des équipements ambulatoires par type

6 Analyse globale du marché des équipements ambulatoires par applications

7 Analyse globale du marché des équipements ambulatoires par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

Analyse des coûts des 9 fabricants du marché mondial des équipements ambulatoires

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des équipements ambulatoires 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

