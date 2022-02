2022-2029 Technologies du marché des organes imprimés en 3D, développements remarquables et acteurs clés comme Modern Meadow, Poietis, Cellbricks

Présentation du marché mondial des organes imprimés en 3D :

Le marché mondial des organes imprimés en 3D devrait avoir un TCAC de 14,32 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, l’imprimante d’organes 3D permet de fabriquer des structures cellulaires à partir de bio-encres chargées de cellules souches et d’imprimer des organes couche par couche en utilisant la méthode d’impression 3D et la médecine régénérative en plaçant des biomatériaux ou des bio-encres sur les structures tissus et organes pour créer de la peau, des tissus ou un organe.

L’un des facteurs clés les plus importants qui stimulent la croissance du marché mondial des organes imprimés en 3D est la prévalence des maladies chroniques. En outre, l’utilisation et l’application croissantes d’organes 3D et l’augmentation de la population gériatrique qui sont plus sujettes aux traitements et procédures chirurgicaux stimulent également la croissance globale du marché. La recherche et le développement croissants sur la technologie d’impression 3D et les investissements gouvernementaux dans les projets d’impression 3D devraient générer de nouvelles opportunités pour le marché.

Le marché mondial des organes imprimés en 3D est segmenté en fonction du type d’organe, de la technologie et de l’utilisateur final. Sur la base du type d’organe, le marché des organes imprimés en 3D est segmenté en reins, foie, cœur, cornée et os. Par technologie, le marché des organes imprimés en 3D est segmenté en lévitation magnétique, à base de jet d’encre, à base de seringue, à base de laser et autres. Basé sur l’utilisateur final, le marché des organes imprimés en 3D est divisé en hôpitaux, centres de recherche / laboratoires, collages médicaux et autres.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des organes imprimés en 3D en raison de la forte adoption de la technologie des organes imprimés en 3D dans la région. L’APAC devrait afficher un taux de croissance rapide et lucratif au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’essor du secteur de la santé et de l’augmentation du nombre de personnes souffrant de maladies chroniques.

Les principaux fabricants clés sont : Organovo Holdings, Modern Meadow, Poietis, REGEMAT 3D SL, Cellbricks, Nano3D Biosciences, Inc., Medprin Regenerative Medical Technologies Co., Ltd, EnvisionTEC, nScrypt, Advanced Solutions, Inc., Digilab Inc., TeVido BioDevices, Aspect Biosystems Ltd., Cyfuse Biomedical KK et CELLINK GLOBAL et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Objectifs du marché mondial des organes imprimés en 3D:

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché Organes imprimés en 3D

2 Analyser et prévoir la taille du marché Organes imprimés en 3D, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché Organes imprimés en 3D pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché Organes imprimés en 3D en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences de base

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché Organes imprimés en 3D

Marché mondial des organes imprimés en 3D : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des organes imprimés en 3D par régions

5 Analyse du marché mondial Organes imprimés en 3D par type

6 Analyse du marché mondial des organes imprimés en 3D par applications

7 Analyse du marché mondial des organes imprimés en 3D par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial Organes imprimés en 3D

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial Organes imprimés en 3D 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

