2022-2029 Blockchain pour la part de marché des soins de santé, statistiques, taille, part, analyse régionale par les principaux acteurs | Prévisions de l’industrie jusqu’en

Selon un rapport influent sur le marché Blockchain for Healthcare, l’industrie Blockchain for Healthcare devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final. Le rapport prend en considération toutes les opportunités, les défis, les moteurs, les structures du marché et le paysage concurrentiel pour les clients. Ce rapport d’étude de marché met en lumière divers segments de l’analyse de marché demandée par les entreprises d’aujourd’hui. En utilisant quelques étapes ou un certain nombre d’étapes, le processus de génération de ce rapport d’étude de marché commence avec les conseils d’experts. Le rapport couvre des explications sur l’analyse détaillée du marché avec des contributions d’experts de l’industrie. Étant un rapport tiers,Le rapport d’étude de marché Blockchain for Healthcare fournit des données de marché pour plusieurs segments tels que les technologies, les services et les applications dans de nombreuses zones géographiques. L’analyse des études de marché effectuée dans ce rapport, espérons-le, aidera les entreprises à planifier leur stratégie liée à la production, aux coûts, aux stocks, aux achats et au marketing.

Téléchargez un exemple exclusif de rapport (PDF de 350 pages) : Pour connaître l’impact de COVID-19 sur cette industrie @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-blockchain-for-healthcare-market Segmentation clé : Par application (échange de données cliniques et interopérabilité, règlement des réclamations et gestion de la facturation, gestion de la chaîne d’approvisionnement en médicaments, découverte de médicaments et essais cliniques, abus de médicaments sur ordonnance, autres) Par utilisateur final (sociétés pharmaceutiques, prestataires de soins de santé, payeurs de soins de santé, autres) Les principaux acteurs opérant sur le marché Blockchain pour les soins de santé sont: IBM, Microsoft, Guardtime., Gem, Hashed Health, Chronicled, iSolve, LLC, Patientory Inc., accumulatenetwork, factomprotocol., Medicalchain SA., Proof.Works, Blockchain AI Solutions Ltd, Change Healthcare et Doc.ai, Inc. Bref aperçu du marché : Au cours des dernières années, la blockchain pour la croissance du marché de la santé a ralenti en raison d’obstacles réglementaires et comportementaux à l’adoption de la télésanté. Cependant, l’importance du diagnostic, des soins et de la consultation à distance a de nouveau été soulignée après le COVID-19, car de nombreux prestataires de soins de santé expérimentent actuellement la vidéoconférence et les appels téléphoniques, la croissance de ce segment va monter en flèche dans les prochaines années. De plus, le marché devrait croître au même rythme après COVID en raison de l’importance croissante de cette technologie. Data Bridge Market Research analyse que la blockchain pour le marché de la santé devrait croître à un TCAC de 72,0 % au cours de la période de prévision. La «gestion de la chaîne d’approvisionnement en médicaments» représente le plus grand segment d’applications de la blockchain pour le marché des soins de santé au cours de la période de prévision. Impact du COVID-19 sur le marché Le secteur de la santé à travers le monde a été fortement touché par le COVID-19. La pandémie a cependant offert à la blockchain pour le marché des soins de santé des opportunités de croissance cruciales pour le car le besoin de blockchain pour les soins de santé a doublé pendant la pandémie COIVD-19. L’épidémie de coronavirus a accéléré l’adoption de technologies numériques émergentes dans les soins de santé, telles que la technologie blockchain qui a joué un rôle fondamental dans le soutien de la croissance du marché. De plus, il y a eu une augmentation des divers investissements dans les infrastructures de santé pour améliorer les installations, ce qui a incité l’utilisation de dispositifs médicaux avancés dans les hôpitaux, ce qui a encore joué en faveur du marché. En conclusion, l’adoption accrue de la technologie a eu un impact positif sur la blockchain pour le marché de la santé. Blockchain pour les segments du marché de la santé par géographie Amérique du Nord L’Europe  Asie-Pacifique Amérique latine Moyen-Orient et Afrique Les pays clés de chaque région sont également pris en compte , tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, la Colombie, le Chili, l’Afrique du Sud, le Nigeria, la Tunisie, le Maroc, l’Allemagne, le Royaume-Uni (UK), les Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie, Russie, France, Pologne, Israël, Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc. Faits saillants du rapport Analyse approfondie de diverses informations, à savoir les tendances du marché Blockchain for Healthcare, les moteurs de croissance, les opportunités et autres défis connexes. Des détails complets sur les principaux acteurs du marché, leurs compétences principales et leurs parts de marché. La capacité des fournisseurs et des acheteurs à faire mieux décisions commerciales. Énumère la taille du marché en termes de volume. DEVELOPPEMENTS récents: En décembre 2021, la pratique Digital Health Healthy Returns d’IBM collabore avec des responsables informatiques de la santé pour fournir des informations d’identification numériques COVID-19. L’IBM Digital Health Pass est un outil qui permet aux entreprises de vérifier les résultats des tests COVID-19 et l’état de vaccination des employés, des clients et des visiteurs entrant dans leur établissement, comme un stade de sport, un avion, un bâtiment gouvernemental ou un lieu de travail. L’IBM Digital Health Pass est une alternative numérique sécurisée et volontaire aux résultats de test papier ou aux cartes de vaccination qui utilise une combinaison de cryptage, de codes QR et de technologie de chaîne de blocs pour fournir une autre option, si nécessaire, pour que les individus partagent qu’ils ont été testés négatifs ou été vacciné contre le COVID-19.

En janvier 2022, Aetna, Anthem et la Cleveland Clinic se sont associés pour annoncer une nouvelle initiative de soins de santé basée sur la blockchain, le dernier signe de l’impact potentiel de la blockchain sur le secteur de la santé. Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-blockchain-for-healthcare-market Blockchain pour le marché de la santé : table des matières Aperçu du rapport: Il comprend les objectifs et la portée de l’étude et donne les points saillants des segments de marché et des acteurs couverts par la Blockchain mondiale pour les soins de santé . Il comprend également les années considérées pour l’étude de recherche avec 100 tableaux de données et 40 tableaux supplémentaires. Résumé: Il couvre les tendances du secteur en mettant l’accent sur les cas d’utilisation du marché et les principales tendances du marché, la taille du marché par région et la taille du marché mondial. Il couvre également la part de marché et le taux de croissance par région. Paysage des fournisseurs : ici, le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les expansions, l’analyse des principaux acteurs, la date de création des entreprises et les zones desservies, la base de fabrication et les revenus des principaux acteurs. Facteurs clés de succès : cette section fournit des détails sur la taille du marché par produit et application avec des données correspondant à la taille du marché pour 2021, des estimations pour 2022 et des projections des taux de croissance annuels composés (TCAC) jusqu’en 2029. Analyse régionale : Toutes les régions et tous les pays analysés dans le rapport sont étudiés sur la base de la taille du marché par produit et application, des acteurs clés et des prévisions du marché. Profils des joueurs internationaux : ici, les joueurs sont évalués sur la base de leur marge brute, de leur prix, de leurs ventes, de leur chiffre d’affaires, de leur activité, de leurs produits et d’autres informations sur l’entreprise. Dynamique du marché : il comprend l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse du marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport. Examen des tendances actuelles et des perspectives futures, des produits, des technologies en évolution et des nouvelles industries. Annexe : elle comprend des détails sur la recherche et le guide de discussion, la méthodologie de recherche, les sources de données, les auteurs de l’étude, la clause de non-responsabilité et les personnalisations disponibles. Pour plus d’informations ou une requête ou une personnalisation avant d’acheter, visitez @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-blockchain-for-healthcare-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Le pont de données est le résultat d’une pure sagesse et d’une expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge est expert dans la création de clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel : – corporatesales@databridgemarketresearch.com

Explore DBMR Comprehensive Coverage on Healthcare Domain:

Global Catheter Coatings Market: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-catheter-coatings-market

Global Self-Monitoring of Blood Glucose (SMBG) Market: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-self-monitoring-of-blood-glucose-smbg-market

Global Physiotherapy Tapes and Bandages Market: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-physiotherapy-tapes-and-bandages-market

Global Forensic Imaging Market: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-forensic-imaging-market

Global Electroencephalogram (EEG) Disposable Medical Electrodes Market: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-electroencephalogram-eeg-disposable-medical-electrodes-market

Global Balo Disease Treatment Market: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-balo-disease-treatment-market

Global Sennetsu fever Treatment Market: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sennetsu-fever-treatment-market

Global Pachydermoperiostosis Market: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pachydermoperiostosis-market