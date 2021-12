2021-2028 Technologies tendances du marché des biopuces, développements remarquables et acteurs clés comme GE, Thermo Fisher, Abbott, Roche, Cepheid

Aperçu du marché mondial des biopuces :

Le marché mondial des biopuces devrait connaître une croissance du marché à un taux de 14,22% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 67 084,67 millions de dollars d’ici 2028.

Selon une étude de marché, les biopuces font référence à un dispositif miniaturisé capable d’effectuer des milliers de réactions biochimiques et sont utilisés en biologie moléculaire. Leurs caractéristiques uniques incluent des milliers de réactions biochimiques et sont utilisées en biologie moléculaire. Ceux-ci sont utilisés dans diverses applications telles que les applications de recherche en biotechnologie telles que la génomique et la protéomique, les diagnostics moléculaires et le criblage et le développement de médicaments.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des biopuces sont l’augmentation de la demande pour le produit pour diverses applications, la présence d’un pip complet de développement de médicaments, l’augmentation du besoin de réduire les délais et de miniaturiser les tests biologiques et cliniques utilisés pour la recherche et le diagnostic. demande croissante de techniques de biopuces et de biopuces et développements techniques rapides liés à ces techniques et un large portefeuille de produits.

Le marché mondial des biopuces est segmenté en fonction du type, de l’application et de la région. Le marché des biopuces couvre une estimation du marché de segments distincts, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

En fonction du type de produit, le marché des biopuces est segmenté en puces à ADN, laboratoires sur puce , puces à protéines et autres puces.

Basé sur la technologie de fabrication, le marché des biopuces est segmenté en puces à ADN et en microfluidique.

Sur la base de l’application, le marché des biopuces est segmenté en découverte et développement de médicaments, diagnostic des maladies, génomique, protéomique, agriculture et autres applications.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des biopuces est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic, sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques et instituts universitaires et de recherche.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des biopuces en raison du vieillissement croissant de la population et de la prévalence croissante des maladies liées au mode de vie et des troubles cardiaques dans la région. L’APAC devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision de 2021 en raison de la croissance rapide de l’industrie des sciences de la vie en Chine et en Inde, des faibles coûts d’infrastructure et de la croissance de la recherche biotechnologique et pharmaceutique dans la région.

Principaux acteurs clés du marché mondial des biopuces : Thermo Fisher Scientific Inc., Abbott, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Cepheid, Bio-Rad Laboratories, Inc., GENERAL ELECTRIC, Illumina, Inc., Fluidigm, PerkinElmer Inc., Agilent Technologies, Inc., Arbor Biosciences, Now Elim Biopharm, Inc., Genalyte, Inc., Hologic, Inc., Agendia, Illumina. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment de région: le rapport sur le marché des biopuces est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, des parts de marché (%) et un taux de croissance (%) des biopuces dans ces régions, de 2013 à 2025 (prévision), couvrant: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2028 ?

2 Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial Biopuces?

3 Quels sont les défis de la croissance du marché ?

4 Qui sont les acteurs clés du marché Biopuces?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux points saillants du COT : marché mondial des biopuces

1 Aperçu du marché mondial des biopuces

2 concours mondiaux du marché des biopuces par les fabricants

3 Capacité, production, revenus (valeur) mondiaux de biopuces par région (2021-2028)

4 Offre mondiale de biopuces (production), consommation, exportation, importation par région (2021-2028)

5 Production mondiale de biopuces, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse globale du marché des biopuces par application

7 profils/analyses de fabricants mondiaux de biopuces

Analyse des coûts de fabrication de 8 biopuces

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet du marché

12 Prévisions du marché mondial des biopuces (2021-2028)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

