2020-2026 年学习管理系统市场与顶级公司 – Automatic Data Processing Inc、Blackboard Inc、Cornerstone OnDemand, Inc、Desire2Learn Inc 等

Research Insights 宣布增加一份名为“全球学习管理系统市场”的新市场情报报告。市场综合报告深入洞察主要驱动因素和制约因素、显着趋势、各细分市场份额和收入价值、突出趋势、政府政策利好以及主要地区的关键技术风险。

在 2020-2026 年的预测期内,学习管理系统市场的价值预计将增长 +150 亿美元,复合年增长率为 +24%。

学习管理系统允许任何人在任何设备上随时随地创建、跟踪、管理和分发任何类型的学习材料。学习管理系统 (LMS) 是一种主要用于组织学习和电子学习的应用程序。它允许任何人在任何设备上随时随地生成、跟踪、获取和分发任何类型的学习材料。

顶级关键球员:

Automatic Data Processing Inc, Blackboard Inc, Cornerstone OnDemand, Inc, Desire2Learn Inc, eCollege, Edmodo, GlobalScholar, IBM Corporation, Instructure, Jenzabar, Mcgraw-Hill Companies, Moodle, Netdimensions Ltd, Oracle, Pearson Plc, Saba Software, SAP AG, Sumtotal Systems、Sungard 和 Xerox 公司。

几家竞争者越来越关注整合后端供应链管理以加快运输速度和降低成本,这是对市场增长产生有利影响的关键因素。先进数字技术的日益普及,从而间接促进了学习管理系统市场。

学习管理系统在培训和开发结构中的云部署类型的实施正在迅速发展。大多数参与者正在从本地部署模式切换到基于云的解决方案。在许多公司组织中,用于培训和发展的行业方法是不同的。

该研究有助于对业务的主要演变趋势以及北美、欧洲、中东和非洲、拉丁美洲和亚太地区等主要国家/地区的在线市场最近采用的开创性战略进行评估。物联网中连接设备数量的增长以及对在线员工参与计划需求的激增促进了北美和欧洲的学习管理系统市场的增长

表中的内容:

2020-2026 年全球学习管理系统市场研究报告

第 1 章:行业概览

第二章:学习管理系统市场国际与中国市场分析

第三章:市场环境分析。

第 4 章:按分类分析收入

第 5 章:按地区和应用分列的收入分析

第 6 章:学习管理系统市场收入市场现状分析。

第七章:行业重点厂商分析

第八章:市场销售价格和毛利率分析。

第 9 章:市场营销商或分销商分析。

继续到目录…..

