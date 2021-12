2020-2026 年大规模开放在线课程市场 Absolute Software、2U、Academic Partnerships、Apple Inc.、Cengage Learning、Codecademy 越来越多地采用最新技术

Research Insights 最近宣布在其不断增加的来源中增加了一份新的研究报告。这份名为《2025 年全球大规模开放在线课程市场报告》的研究报告提供了对该主题的清晰理解。该研究报告试图通过波特的五力分析来理解全球市场供应商为提供产品差异而采取的前沿策略。

大规模开放在线课程 (MOOC) 是一项获得认可的基于 Web 的远程学习计划,旨在为大量地质分散的学生做出贡献。可能会在学院或大学课程中发现大规模的在线开放课程,或者可能没有组织。

预计在 2020-2026 年的预测期内,大规模开放在线课程市场的价值将增长 260 亿美元,复合年增长率为 33%。

企业越来越多地采用 MOOC 作为其员工参与和发展计划的一部分。他们以培训和发展、专业认证和专业课程等多种目的实施MOOC平台,以培养员工的战略思维能力,提高公司的生产和品牌价值。

索取本报告的样本副本@:https://www.theresearchinsights.com/request_sample.php?id=5086

顶级关键球员:

Absolute Software, 2U, Academic Partnerships, Apple Inc., Cengage Learning, Codecademy, Coursera Inc., Degreed, Education Portal, EdX, Elsevier, EmbanetCompass, LLC, FutureLearn, Ltd., Instructure Inc., Khan Academy, Lynda.com, Piazza Technologies, Inc., ProctorU Inc., SMARTHINKING, Inc., StraighterLine, The Saylor Foundation, Udacity, Inc., Udemy

持续的技术进步和互联网在世界偏远角落的顽强渗透也是大规模开放在线课程市场显着增长的原因。它还指出了这些公司可以在未来几年巩固其在市场中的地位并增加收入的方式。

全球市场按地域划分为北美、中国、欧洲、日本、印度和东南亚。在估计期间,北美预计将在按地区划分的大规模开放在线课程市场中占据最大的市场规模。研究报告见证,北美将成为整体市场的关键区域市场。

报告提供了关于推动或阻止大规模开放在线课程市场发展的不同变量的快速洞察。它有助于了解关键产品领域及其未来。它通过提供完整的市场结构和对市场部门的广泛分析来指导做出明智的商业决策。

要求高达 40% 的折扣:https://www.theresearchinsights.com/ask_for_discount.php?id=5086

表中的内容:

2020-2026 年全球大规模开放在线课程市场研究报告

第 1 章:行业概览

第二章:大规模开放在线课程市场国际与中国市场分析

第三章:市场环境分析。

第 4 章:按分类分析收入

第 5 章:按地区和应用分列的收入分析

第 6 章:大规模开放在线课程市场收入市场现状分析。

第七章:行业重点厂商分析

第八章:市场销售价格和毛利率分析。

第 9 章:……………….继续 TOC

如需了解更多信息,请咨询@:https://www.theresearchinsights.com/enquiry_before_buying.php?id=5086

关于我们

The Research Insights – 分析、研究和咨询领域的全球领导者,可帮助您革新业务并修改方法。在我们这里,您将学会勇敢地做出决定。我们使用我们经验丰富的技能和经过验证的方法来理解缺点、机会、情况、估计和信息。我们的研究报告将为您提供创新解决方案和成果的非凡体验。我们通过市场研究报告有效地引导了世界各地的企业,并且在引领数字化转型方面处于领先地位。因此,我们通过在全球市场提供先进的机会为客户创造更大的价值。

联系我们

罗宾

销售经理

联系电话:+91-996-067-0000

sales@theresearchinsights.com