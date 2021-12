2 769,54 millions de dollars US d’ici 2028, le marché MRO des roues d’avions est en plein essor avec 7,2% du TCAC d’ici 2028 – AAR CORP, AeroRepair Corp., AEROSPACE MRO CO., LTD., Air Atlanta Aviaservices, AMETEK Inc.

Le marché MRO des roues d’avions devrait passer de 1 704,25 millions de dollars US en 2021 à 2 769,54 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 7,2 % de 2021 à 2028.

Avec la croissance rapide de l’industrie aéronautique au cours des dernières années, la demande de services MRO de roues d’avion augmente également. Les économies émergentes de l’APAC affichent une augmentation significative de l’adoption des services MRO pour les composants d’avions commerciaux et militaires, y compris les roues d’avion. Les hubs MRO bien établis à Singapour, en Malaisie et en Thaïlande, entre autres, génèrent des revenus importants grâce aux services fournis pour les roues d’avion. Le centre de service MRO des roues d’avion à Singapour se caractérise par la présence d’AMETEK Singapore Pte Ltd., de SIA Engineering Company Limited et de Singapore Technologies Aerospace Ltd, entre autres. En juin 2019, Singapore Technologies Engineering Ltd a formé une coentreprise avec Vietnam Airlines Engineering Company (VAECO) pour offrir des services MRO pour les roues et autres composants d’avions à Vietnam Airlines.

. Il existe des rivalités colossales qui se produisent dans le monde entier et devraient nécessiter une enquête sur l’analyse des parts de marché. Les principaux concurrents / meilleurs joueurs sont : AAR CORP, AeroRepair Corp., AEROSPACE MRO CO., LTD., Air Atlanta Aviaservices, AMETEK Inc., Lufthansa Technik , Röder Präzision GmbH, Technic Aviation, TP Aerospace., World Aero,.

Principaux types de rapport d’étude de marché MRO sur les roues d’avion :

Roue de nez et roue principale

Application majeure du rapport d’étude de marché MRO sur les roues d’avion :

Avion à fuselage étroit, avion à fuselage large, avion d’aviation générale, avion militaire et hélicoptère

Analyse régionale et nationale de Aircraft Wheels MRO :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Europe centrale et orientale, CEI)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée du Sud, ASEAN, Inde, reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, reste de l’Amérique latine)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Turquie, CCG, Reste du Moyen-Orient et Afrique)

Reste du monde….

Principaux facteurs abordés dans le rapport :

Résumé du marché mondial MRO de roues d’avions

Concurrence sur le marché en termes de fabricants

Impact économique sur l’industrie

Analyse de marché par application

Production, chiffre d’affaires (valeur), tendance des prix par type

Enquête sur les coûts

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement en matières premières et acheteurs en aval

Production, Chiffre d’affaires (Valeur) par segmentation géographique

Compréhension de la stratégie marketing, distributeurs et commerçants

Prévisions du marché mondial des roues d’avion MRO

Étude sur les facteurs d’étude de marché

Principaux points saillants de la table des matières fournie par Syndicate Market Research :

Résumé du marché Aircraft Wheels MRO Market Executive: ce segment souligne les enquêtes clés, le taux de développement du marché, la scène sérieuse, les moteurs du marché, les modèles et les problèmes, nonobstant les pointeurs clairement visibles.

Couverture de l’étude de marché MRO des roues d’avion: elle intègre des segments clés du marché, les principaux fabricants couverts, l’étendue des articles proposés au cours des années considérées, le marché mondial des roues d’avion MRO et les destinations d’étude. En outre, il contacte l’étude de la division donnée dans le rapport en fonction du type d’élément et des applications.

Production de marché MRO de roues d’avion par région: le rapport contient des informations identifiées sur l’importation et le tarif, les revenus, la création et les principaux participants de tous les secteurs d’activité provinciaux envisagés sont examinés dans ce segment.

Profil du marché MRO des roues d’avion des principaux acteurs: L’analyse de chaque acteur du marché profilé est détaillée dans ce segment. Cette partie donne également l’examen SWOT, les objets, la création, la valeur, la limite et d’autres éléments cruciaux du joueur individuel.

Les objectifs d’analyse du rapport sont :

Connaître la taille du Global Aircraft Wheels MRO Market en localisant ses sous-fragments.

Étudier la somme et l’estimation du marché mondial MRO des roues d’avion, en fonction des districts clés.

Contempler les acteurs significatifs et enquêter sur leurs plans de développement.

Enquêter sur le marché mondial MRO de roues d’avion concernant les modèles de développement, les possibilités et, en outre, leur coopération dans l’ensemble du domaine.

Inspecter la taille du marché Global Aircraft Wheels MRO (volume et valeur) à partir de l’organisation, des paramètres régionaux/nationaux fondamentaux, des articles et de l’application, des données de base.

Ensemble essentiel G

lobal Aircraft Wheels MRO organisations de fabrication du marché, pour déterminer, expliquer et décomposer la somme des offres d’articles, la valeur et la part du gâteau, la scène de la concurrence sur le marché, l’examen SWOT et les plans d’amélioration pour l’avenir.

Pour inspecter les avancées sérieuses, par exemple, les développements, les plans d’action, les nouveaux éléments et les acquisitions disponibles.

