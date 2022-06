17,86 milliards de dollars de réalité virtuelle et de réalité augmentée sur le marché de la vente au détail (d’ici 2028) Prévisions de croissance à 24,8 % TCAC de 2021 à 2028 Impact COVID et analyse mondiale par TheInsightPartners.com

La réalité virtuelle mondiale et la réalité augmentée sur le marché de détail étaient évaluées à 3147,58 millions de dollars américains en 2020 et devraient atteindre 17864,86 millions de dollars américains d’ici 2028; il devrait croître à un TCAC de 24,8 % de 2021 à 2028.

L’Amérique du Nord a dominé la réalité virtuelle et la réalité augmentée sur le marché de détail en 2020 avec une part de 42,4 %. L’augmentation des investissements des principaux détaillants de la région au fil des ans pour intégrer les capacités de réalité virtuelle et de réalité augmentée dans leurs magasins de détail ou leurs applications en ligne devrait également contribuer à la croissance du marché. Par exemple, Levi’s complète sa stratégie de vente au détail en réalité augmentée avec des outils numériques tels que Squad, un logiciel de co-visionnage vidéo en ligne qui permet à des amis de magasiner ensemble. Les vitrines virtuelles sont également utilisées par les détaillants pour redéfinir l’expérience d’achat numérique à l’aide des technologies AR. Kohl’s et Snapchat se sont associés pour lancer Kohl’s AR Virtual Closet en mai 2020. Les consommateurs peuvent désormais se promener dans une cabine d’essayage en réalité augmentée ; mélanger et assortir les choses; et effectuez un achat sans jamais quitter l’application Snapchat. Certaines des autres marques de détail qui investissent dans les technologies AR et VR sont Ulta Beauty et Kendra Scott, entre autres. En 2020, les investissements technologiques ont connu une baisse, pour les raisons susmentionnées. Cependant, le secteur de la vente au détail a adopté des technologies telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée bien avant la pandémie.

Selon le rapport IBM 2020 US Retail Index, la pandémie a accéléré le passage aux achats numériques d’environ cinq ans. Des expériences virtuelles « essayez avant d’acheter » allant de la prévisualisation de meubles et de produits de maison de marques telles qu’IKEA et Home Depot à l’essai numérique de marques de mode de luxe telles que Louis Vuitton et Gucci. De même, l’outil de beauté virtuel d’essai d’Ulta de GLAMlab, qui a été créé il y a quatre ans, a connu une augmentation de son utilisation pendant la pandémie. De plus, lorsque les magasins du fabricant de bijoux Kendra Scott ont été temporairement fermés, la société a mis en place une application de réalité augmentée qui permet aux acheteurs d’essayer visuellement de nombreux styles de boucles d’oreilles dans le confort de leur foyer. Ainsi,

L’Europe était deuxième sur le marché de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée sur le marché de la vente au détail avec une part de marché décente en 2020. Ahold Delhaize, REWE Combine, Tesco PLC, IKEA Group, Inditex, LVMH Mot Hennessy-Louis Vuitton SA, Carrefour et Auchan Holding SA sont parmi les principales entreprises de vente au détail opérant en Europe. En outre, les magasins de détail mentionnés figurent parmi les 25 principaux détaillants de la région ; par conséquent, l’installation de technologies AR et VR avancées prendra de l’ampleur dans la région, en raison de la présence de grands détaillants.

Les détaillants de maquillage, de mode et de meubles, entre autres, investissent massivement pour intégrer les technologies AR et VR dans leurs applications et leurs magasins. Par exemple, IKEA a lancé une nouvelle application de réalité augmentée (AR) qui permet aux utilisateurs de tester les produits IKEA en temps réel à l’aide du smartphone du client. Pour visualiser un produit dans un emplacement, l’application scanne l’étendue d’une pièce à travers la caméra d’un téléphone. Pour prendre leurs décisions, les utilisateurs peuvent rechercher via une base de données en ligne de près de 2 000 produits IKEA.

La réalité virtuelle et la réalité augmentée dans les acteurs du marché de détail exécutent principalement plusieurs stratégies pour développer leur activité et maintenir leur marque à l’échelle mondiale. Par exemple, en 2021, Epson, un leader mondial des technologies d’imagerie et de projection, a annoncé les Moverio BT-40 et BT-40S, une nouvelle génération de lunettes intelligentes de réalité augmentée (AR) Moverio primées conçues pour offrir une AR de haute qualité. expérience visuelle avec un maximum de confort.

La réalité virtuelle et la réalité augmentée sur le marché de la vente au détail sont segmentées en type, application et géographie. En fonction du type, la réalité virtuelle et la réalité augmentée sur le marché de détail sont divisées en réalité augmentée et réalité virtuelle. Sur la base de l’application, la réalité virtuelle et la réalité augmentée sur le marché de la vente au détail sont classées en vente au détail en ligne et vente au détail hors ligne. Géographiquement, la réalité virtuelle et la réalité augmentée sur le marché de la vente au détail sont segmentées en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Russie et reste de l’Europe), en Asie-Pacifique (Australie, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud et reste de l’APAC), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis et reste du MAE) et Amérique du Sud (Brésil, Argentine et reste de la SAM)

La liste des entreprises – Réalité virtuelle et réalité augmentée sur le marché de détail

Epson Amérique, Inc.

marxent

Google LLC

Infosys Ltd

Société intel

Microsoft Corporation

PTC inc.

Qualcomm Technologies, Inc.

VR de détail

Samsung Electronics Co., Ltd.

Le marché mondial de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée dans le commerce de détail a été segmenté comme mentionné ci-dessous:

Par type

RA

VR

Par demande

Vente au détail en ligne

Vente au détail hors ligne

