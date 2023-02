Le marché des pâtes et papiers devrait atteindre 445,40 milliards USD d’ici 2029.

L’analyse de Data Bridge Market Research a analysé qu’au cours de la période de prévision 2022-2029, le marché des pâtes et papiers augmentera à un TCAC de 1,00 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et atteindra 445,4 milliards USD d’ici 2029.

La pâte est le principal matériau utilisé dans la fabrication du papier. Le papier est le papier utilisé pour l’écriture ou l’impression. Le papier est généralement fabriqué à partir de fibres cellulosiques de copeaux de bois qui sont séchées dans des récipients étanches. La pulpe obtenue était une masse molle, humide et amorphe.

L’augmentation de la demande de papier des industries de transformation chimique et industrielle dans les pays développés et en développement est un facteur majeur propulsant la croissance du marché des pâtes et papiers au cours de la période de prévision 2022-2029. De plus, l’augmentation des domaines d’applications du papier et de la pâte à papier dans l’emballage, en particulier dans les pays en développement, et la croissance de diverses industries d’utilisateurs finaux stimulent le marché. La demande croissante de machines de précision et à grande vitesse ainsi que l’augmentation des dépenses en capacités de R&D devraient stimuler la croissance du marché des pâtes et papiers au cours de la période de prévision 2022-2029.

Les grands rapports commerciaux sur les pâtes et papiers aident à expliquer les stratégies commerciales des petites, moyennes et grandes entreprises. Ces rapports aident les clients à gérer tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les spécifications de produits, l’exploration d’opportunités de croissance de niche, la modélisation d’applications et de nouveaux marchés géographiques. Ce rapport de l’industrie est structuré en tenant compte de différentes parties des scénarios de marché actuels et futurs. Les données de marché décrites dans le rapport aident à découvrir les différentes opportunités de marché qui existent dans l’industrie mondiale des produits chimiques et des matériaux. Le rapport sur le marché mondial des pâtes et papiers comprend tous les profils d’entreprise des principaux acteurs et marques.

Les principaux fabricants du marché des pâtes et papiers sont Amcor plc, Cascades Inc., American Packaging, DS Smith, Fedrigoni SPA, Atlantic Packaging, International Paper, Smurfit Kappa, Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Mondi, Nippon Paper Industries Co., Ltd. , Stora Enso, METSÄ GROUP, Georgia-Pacific, Oji Holdings Corporation, Mayr-Melnhof Karton AG, UPM, Rengo Co., Ltd., WestRock Company et Sonoco Products Company, entre autres.

Ce rapport sur le marché des pâtes et papiers couvre des segments de marché importants en fonction du type, de l’application et de la région. La section d’analyse régionale comprend les principales régions telles que l’Europe, l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie-Pacifique. Il affiche des indicateurs commerciaux importants, notamment la densité de population, la qualité, le développement et les scénarios de marché globaux. Il aborde également des données importantes couvrant des sujets clés de l’industrie tels que l’expansion du marché et l’évolution des conditions du marché. Ce rapport approfondi sur le marché des pâtes et papiers révèle également des technologies importantes et aide les organisations à mieux comprendre les habitudes d’achat de leurs clients. Il présente le scénario du marché mondial au cours de la période de prévision.

Étendue du marché mondial des pâtes et papiers et taille du marché

Le marché des pâtes et papiers est segmenté en fonction de la catégorie et de l’industrie des utilisateurs finaux. La croissance entre différents segments aide à développer différentes stratégies pour acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient dominer le marché global et identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Sur la base de la catégorie, le marché des pâtes et papiers est segmenté en emballage et conditionnement , dessin et écriture, hygiène , papier journal et autres.

Basé sur l’industrie des utilisateurs finaux, le marché des pâtes et papiers est segmenté en soins personnels et cosmétiques, aliments et boissons, soins de santé, produits de consommation, éducation et papeterie, etc.

