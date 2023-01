Le marché mondial des emballages en plastique était évalué à 361,10 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 484,39 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 3,74 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Le marché mondial des emballages en plastiquerapport met en lumière les principales dynamiques de marché du secteur. Ce rapport de renseignement comprend des enquêtes basées sur des scénarios actuels, des enregistrements historiques et des prévisions futures. Le rapport contient différentes prévisions de marché liées à la taille du marché, aux revenus, à la production, au TCAC, à la consommation, à la marge brute, aux diagrammes, aux graphiques, aux camemberts, au prix et à d’autres facteurs importants. Tout en mettant l’accent sur les principales forces motrices et restrictives de ce marché, le rapport propose également une étude complète des tendances et développements futurs du marché. Il examine également le rôle des principaux acteurs du marché impliqués dans l’industrie, y compris leur aperçu de l’entreprise, leur résumé financier et leur analyse SWOT. Il présente une vue d’ensemble à 360 degrés du paysage concurrentiel des industries.

Avec un rapport réaliste sur les emballages en plastique, les entreprises peuvent créer un espace unique dans l’industrie mondiale et être identifiées comme le partenaire de croissance le plus cohérent et le plus dévoué pour les études de marché, la formulation de stratégies et le développement organisationnel durable. Le rapport propose des programmes de croissance durables et tournés vers l’avenir, afin d’assurer le succès de l’entreprise, ce qui est impératif pour les organisations. Lors de la création du rapport marketing sur les emballages en plastique, la compétence commerciale du client est bien comprise pour identifier les opportunités de croissance tangibles. De plus, un modèle stratégique autour de l’objectif de croissance est conçu par des analystes, avec une analyse détaillée de la voie d’accès au marché, des compétences à exploiter et à développer, ainsi que des éventuels pièges.

Définition du marché

Les plastiques sont utilisés pour emballer des produits tels que des aliments, des boissons, de l’huile et d’autres liquides. Les plastiques sont largement utilisés en raison de leurs hautes performances, de leur faible coût et de leur longue durée de vie. Les plastiques peuvent être de différentes qualités et combinaisons de matériaux selon le type de matériau déplacé, comme le polyéthylène, le polypropylène , le polychlorure de vinyle, entre autres.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des emballages en plastique sont

Smurfit Kappa (Irlande)

Mondi (Royaume-Uni)

BASF SE (Allemagne)

WestRock Company (États-Unis)

Géorgie-Pacifique (États-Unis)

Metabolix (États-Unis)

Cereplast (États-Unis)

NatureWorks LLC (États-Unis)

Mitsubishi Chemical Corporation (Japon)

Biome Bioplastics (Royaume-Uni)

Plantic (Australie)

BIO-ON (Italie)

Danimer Scientific (États-Unis)

Novamont SpA (Italie)

TORAY INDUSTRIES, INC. (Japon)

Indochine Bio Plastics (ICBP) Sdn. Bhd. (Malaisie)

TianAn Biologic Materials Co. Ltd. (Chine)

Minima Global SA (Suisse)

GROUPE CLONDALKIN (Pays-Bas)

Cargill, Incorporated (États-Unis)

Dynamique du marché des emballages en plastique

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Avantages des emballages en plastique

La forte demande de produits pratiques a augmenté en raison des modes de vie occupés, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de packs flexibles. Les emballages en plastique souple utilisent moins de ressources et d’énergie pour emballer ; Par conséquent, les emballages souples sont moins chers et occupent 35 % d’espace en rayon en moins, ce qui les rend plus rentables que d’autres types d’emballages. Les emballages en plastique réduisent les déchets de produits tout en prolongeant la durée de conservation. Par exemple, les bananes emballées dans des emballages en plastique souple mûrissent plus lentement, ce qui prolonge leur durée de conservation. Ce type d’emballage peut être réalisé avec le moins d’emballage possible, ce qui réduit les coûts d’entreposage et de transport tout en préservant ou en améliorant la protection du produit.

En outre, des facteurs tels que le faible coût et l’excellente imprimabilité associés au plastique propulseront davantage le taux de croissance du marché des emballages en plastique. De plus, le revenu élevé des consommateurs associé à l’accélération des activités de commerce électronique, en particulier dans les économies émergentes, sont d’autres déterminants de la croissance du marché qui devraient soutenir la croissance du marché.

Des opportunités

Innovations et sensibilisation

L’introduction de solutions innovantes, telles que les emballages actifs , les emballages sous atmosphère modifiée, comestibles et bioplastiques, offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, la sensibilisation aux maladies d’origine hydrique élargira davantage la croissance future du marché des emballages plastiques.

Contraintes/Défis

Hausse de la demande d’emballages alternatifs

Les matériaux d’emballage alternatifs plus respectueux de l’environnement sont de plus en plus populaires auprès des consommateurs. L’aluminium et le verre ont des taux d’acceptation élevés en raison de leur nature bénéfique pour l’environnement et de leur grande recyclabilité. En conséquence, les gens se méfient de plus en plus du plastique. En outre, la connaissance accrue des consommateurs des matériaux d’emballage d’excellente santé et biosourcés encourage les gens à utiliser des matériaux biodégradables au lieu du plastique. Cela devrait limiter la croissance du marché mondial des emballages en plastique au cours de la période de prévision.

Mauvaise infrastructure et installations de recyclage

Le recyclage des déchets d’emballages plastiques est un processus complexe qui nécessite des infrastructures de pointe. C’est une procédure qui prend du temps et qui nécessite des connaissances du personnel. Cependant, certaines parties du monde manquent d’installations de recyclage. Même dans les pays riches comme les États-Unis, le problème des infrastructures de recyclage inadéquates existe. En raison d’une pénurie d’installations de recyclage, plus de 11 milliards de dollars de conteneurs recyclables sont jetés chaque année aux États-Unis seulement. Le Programme des Nations Unies pour l’environnement estime que le monde crée 330 millions de tonnes de déchets plastiques par an. Seuls 9 % de tous les déchets plastiques produits ont été recyclés à ce jour, et seuls 14 % sont actuellement collectés pour être recyclés. Parce que la plupart des installations de recyclage sont anciennes, elles ne peuvent pas faire face aux changements dans les sources de déchets. Même si la quantité de déchets papier a diminué et que la quantité de déchets plastiques a augmenté, les équipements actuels sont mal équipés pour gérer de tels changements dans les tendances des déchets d’emballage. En conséquence, ce facteur mettra à l’épreuve le taux de croissance du marché des emballages en plastique.

Ce rapport sur le marché des emballages en plastique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des emballages en plastique, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des emballages en plastique

Le marché des emballages en plastique est segmenté en fonction du type, de la technologie, du type de matériau et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Plastiques rigides

Bouteilles et bocaux

Canettes

Plateaux et conteneurs

Bouchons et fermetures

Autres

Plastiques souples

Wraps et Films

Sacs

Pochettes

Autres

Technologie

Moulage par injection

Extrusion

Soufflage

Thermoformage

Autres

type de materiau

Polypropylène

Polyéthylène

Chlorure de polyvinyle

Polystyrène

Alcool d’éthylène vinylique

Bio-plastique

Polyéthylène téréphtalate

Polyamide

Autres

Application

Aliments et boissons

Industriel

Produits menagers

Soins personnels

Médical

Autres

Analyse régionale du marché Emballage en plastique :

Le rapport de recherche mondial sur les Marché des emballages en plastique détaille les tendances en cours du marché, les grandes lignes du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Il illustre les facteurs clés qui manipulent directement le marché, par exemple, les stratégies de production, les plateformes de développement et le portefeuille de produits. Selon nos chercheurs, même des changements mineurs dans les profils de produits pourraient entraîner d’énormes perturbations des facteurs mentionnés ci-dessus.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

➛ Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Perspectives post-covid-19 :

Les lecteurs de la section comprendront comment le scénario du marché des emballages en plastique a changé à travers le monde pendant la pandémie et après la pandémie. L’étude est réalisée en gardant à l’esprit les changements dans des aspects tels que la production, la demande, la consommation et la chaîne d’approvisionnement. Les experts du marché ont également mis en évidence les facteurs clés qui contribueront à créer des opportunités pour les acteurs et à stabiliser l’ensemble du marché dans les années à venir.

Quelles informations le rapport sur le marché des emballages en plastique fournit-il aux lecteurs?

➜ Fragmentation des emballages plastiques en fonction du type de produit, de l’utilisation finale et de la région

➜ Évaluation complète des matières premières en amont, de la demande en aval et du paysage actuel du marché

➜ Collaborations, projets R&D, acquisitions et lancements de produits de chaque acteur de l’Emballage Plastique

➜ Différentes réglementations imposées par les gouvernements sur la consommation d’Emballages Plastiques en détail

➜ Impact des technologies modernes, telles que les mégadonnées et l’analyse, l’intelligence artificielle et les plateformes de médias sociaux sur le marché mondial des emballages en plastique.

Il y a 13 sections pour présenter le marché mondial de Emballage en plastique:

Chapitre 1 : Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre 2: Concurrence sur le marché par les fabricants

Chapitre 3 : Production par régions

Chapitre 4 : Consommation par régions

Chapitre 5: Production, par types, revenus et part de marché par types

Chapitre 6: Consommation, par applications, part de marché (%) et taux de croissance par applications

Chapitre 7 : Profilage complet et analyse des fabricants

Chapitre 8 : Analyse des coûts de fabrication, Analyse des matières premières, Dépenses de fabrication par région

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la Stratégie Marketing, Distributeurs/Traders

Chapitre 11 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13 : Résultats et conclusion des études de marché sur les emballages en plastique, annexe, méthodologie et source de données

