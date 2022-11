Analyse SWOT du marché des fauteuils roulants intelligents, dernières innovations, tendances émergentes, taille de l’industrie, perspectives de croissance et prévisions 2029

Le document d’étude de marché de premier ordre sur les fauteuils roulants intelligents fournit des estimations sur le taux de croissance et la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Lors de la préparation de ce rapport d’analyse de marché, quelques-uns des attributs adoptés incluent le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse engagées, l’innovation, des approches intégrées et la technologie la plus récente. Le rapport propose une analyse statistique étendue des développements continus du marché, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et de l’importation/exportation.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des fauteuils roulants intelligents de 150,8 millions USD en 2021 atteindra 285,38 millions USD d’ici 2029 et devrait connaître un TCAC de 8,3% au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur marchande , taux de croissance, segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Les fauteuils roulants intelligents ont fait d’énormes progrès dans le domaine des technologies d’assistance à la mobilité ces dernières années. L’utilisation croissante de fauteuils roulants intelligents, en particulier dans le secteur commercial comme les aéroports, les hôpitaux, les attractions touristiques, les établissements d’enseignement et le secteur de la santé, devrait augmenter la demande au cours de la période de prévision. L’utilisation de fauteuils roulants intelligents est encouragée par l’accent mis sur les questions de sécurité et de qualité. Le fauteuil roulant intelligent à commande mécanique est un appareil autonome qui répond aux commandes de l’utilisateur. Par conséquent, l’utilisation d’un fauteuil roulant nécessite moins de force et d’effort humain de la part de l’utilisateur. De plus, il donne aux personnes handicapées physiques ou visuelles la possibilité de se déplacer d’un endroit à un autre.

Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont également réévalués dans cet exceptionnel rapport sur le marché des fauteuils roulants intelligents. Pour acquérir des connaissances sur tous les facteurs ci-dessus, ce rapport de marché transparent, complet et suprême est généré. Le rapport recueille méthodiquement les informations sur les facteurs efficaces pour cette industrie, notamment le comportement des clients, les tendances émergentes, l’utilisation des produits et le positionnement de la marque.

Segmentation:

Le marché des fauteuils roulants intelligents est segmenté en fonction du type, du produit, de l’application, de l’utilisation finale et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Cône

Fauteuils roulants électriques standards

Fauteuils roulants électriques Standard Plus

Fauteuils roulants électriques personnalisés

Produit

Chaise d’intérieur électrique

Chaise d’extérieur électrique

Chaise à double usage

Chaise escamotable

Chaise à traction avant

Chaise d’entraînement à roue centrale

Fauteuil roulant électrique debout

Les autres

Application

Patients souffrant de troubles neurologiques

Patients handicapés

Les autres

Utilisateur final

Centres de réadaptation

Hôpitaux

Les autres

Canal de distribution

Détail

Commerce électronique

Main market players:

INVACARE CORPORATION (USA)

MEYRA GROUP GMBH (Germany)

SUNRISE MEDICAL (Allemagne)

OTTOBOCK (Germany)

MATIA ROBOTICS (USA)

KARMAN HEALTHCARE INC (USA)

PITSCO EDUCATION LLC (USA)

WHEEL INC (USA)

MEDICAL DEPOT INC (USA)

Permobil AB

WHILL Inc (Japon)

Pride Mobility Products Corp. (United States)

Quantum Rehab (USA)

GF Health Products Inc. (USA)

Karman Healthcare Inc. (USA)

Attractions of Smart Wheelchairs Market Report:-

The latest market dynamics, development trends and growth opportunities are presented along with industry barriers, development threats and risk factors

Forecast data of Smart Wheelchairs Market will help in feasibility analysis, market size estimation and development

The report serves as a comprehensive guide which micro monitors all vital Smart Wheelchairs Market

A concise view of the market will facilitate understanding.

A competitive view of the walnut oil market will help players make the right choice

Answers to key questions

What impact has COVID-19 had on the Global Smart Wheelchairs Market Growth & Sizing?

Who are the leading key players and what are their key business plans in the Global Smart Wheelchairs Market?

What are the key concerns of the Five Forces Analysis of the Global Smart Wheelchairs Market?

What are different prospects and threats faced by the dealers in the Global Smart Wheelchair market?

What are the strengths and weaknesses of the main suppliers?

Reasons to buy this report:

Market segmentation analysis including qualitative and quantitative research incorporating the impact of economic and political aspects

Regional and country level analysis integrating demand and supply forces that are influencing market growth.

USD Million market value and volume Units Million data for each segment and sub-segment

Competitive landscape involving the market share of major players, along with the new projects and strategies adopted by players in the past five years

Comprehensive company profiles covering product offerings, key financial information, recent developments, SWOT analysis, and strategies employed by major market players

Contents:

Part 01: Executive Summary

Part 02: Scope of the report

Part 03: Smart Wheelchair Market Landscape

Part 04: Smart Wheelchair Market Sizing

Part 05: Smart Wheelchairs Market Segmentation by Product

Part 06: Five Forces Analysis

Part 07: Customer landscape

Part 08: Geographic landscape

Part 09: Decision framework

Part 10: Drivers and Challenges

Part 11: Market Trends

Part 12: Supplier Landscape

Part 13: Vendor Analysis

