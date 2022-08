Perspectives de la taille du marché des stents cardiaques en Europe, stratégies, pays, types, application et prévisions jusqu’en 2028

Europe Cardiac Stents Market es un informe de investigación de mercado detallado que sirve para varios propósitos y le da a la empresa una ventaja competitiva. Para destacarse de la competencia, es muy importante tener una idea clara del panorama competitivo, su línea de productos, estrategias y perspectivas futuras. Este informe de mercado presenta las fluctuaciones del valor CAGR durante el período de pronóstico de 2022-2028 para el mercado. Además, los perfiles sistémicos de la empresa cubiertos en el informe Stents cardíacos a gran escala en Europa también explican los desarrollos recientes, los lanzamientos de productos, las empresas conjuntas, las fusiones y adquisiciones en curso por parte de los numerosos actores y marcas clave en el mercado.

Actores clave del mercado mencionados en este informe: Medtronic Abbott Boston Scientific Corporation Biosensors International Group, Ltd B. Braun Melsungen AG BIOTRONIK SE & Co. KG Terumo Corporation MicroPort Scientific Corporation Stryker



Análisis e información clave del mercado:

Se espera que el mercado de stents cardíacos sea testigo de un crecimiento del mercado durante el período de pronóstico de 2021 a 2028. Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado crezca a una CAGR de 7.10% durante el período de pronóstico antes mencionado.

Los stents cardíacos son los tubos médicos flexibles que se utilizan para tratar las arterias coronarias estrechadas o bloqueadas. La función principal de los stents cardíacos es reducir los síntomas del dolor torácico (angina de pecho) e incluso ayudar a tratar un ataque cardíaco.

El aumento de la incidencia de enfermedades coronarias y el posterior crecimiento de PCI son los principales responsables del crecimiento del mercado de stents cardíacos. Además, la alta demanda de procedimientos mínimamente invasivos y el aumento de la población geriátrica también están acelerando el crecimiento general del mercado. Sin embargo, la falla del producto y la cancelación del producto y la disponibilidad de tratamientos alternativos para la enfermedad de las arterias coronarias limitan el uso, lo que es un impedimento adicional para el crecimiento del mercado.

Alcance y tamaño del mercado europeo de stents cardíacos

El mercado europeo de stents cardíacos está segmentado según el tipo, el modo de entrega, el material y el usuario final. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar segmentos de bajo crecimiento dentro de las industrias y brindará a los usuarios información valiosa sobre el mercado y perspectivas del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado.

Según el tipo, el mercado está segmentado en stents metálicos desnudos, stents liberadores de fármacos y stents bioabsorbibles.

Según el modo de administración, el mercado está segmentado en stents expandibles con balón y stents autoexpandibles.

Sobre la base del material, el mercado está segmentado en stents metálicos y otros stents. Los stents metálicos están subsegmentados en cobalto-cromo, platino-cromo, níquel-titanio y acero inoxidable.

Sobre la base del usuario final, el mercado está segmentado en hospitales, centros cardíacos, centros de cirugía ambulatoria y otros.

Mercado europeo de stents cardíacos, por región:

El mercado europeo de stents cardíacos está segmentado según el tipo, el modo de entrega, el material y el usuario final.

Los países cubiertos en el informe de mercado de Stents cardíacos son Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía y el resto de Europa en Europa.

La sección de país del informe de mercado Stents cardíacos también proporciona factores de impacto en el mercado individual y cambios regulatorios en el mercado de país que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos tales como volúmenes de consumo, sitios y volúmenes de producción, análisis de importación y exportación, análisis de tendencia de precios, costo de materia prima, análisis de cadena de valor Downstream y Upstream son algunos de los principales indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para cada país.Además, se consideran la presencia y disponibilidad de las marcas europeas y los desafíos que enfrentan debido a la competencia significativa o rara de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos nacionales.

Preguntas clave respondidas en el informe de mercado europeo de stents cardíacos

