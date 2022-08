Demande, taille, part, portée et prévisions du marché de la réalité étendue jusqu’en 2035

Le marché mondial de la réalité étendue (XR) devrait atteindre une taille de marché de 1 246,57 milliards USD à un TCAC stable de 24,2 % en 2035, selon la dernière analyse d’Emergen Research.

Le dernier rapport de recherche comprend une analyse approfondie des indicateurs micro et macroéconomiques qui influencent le développement du marché mondial au cours de la période de prévision 2022-2035. Les tendances actuelles du marché de la réalité étendue, combinées à un large éventail d’opportunités de croissance, de moteurs clés, de contraintes, de défis et d’autres aspects critiques, ont été clairement détaillées dans le rapport sur le marché de la réalité étendue. En outre, le rapport prend en compte diverses dynamiques de marché, qui, à leur tour, génèrent une pléthore de perspectives de développement pour les principaux acteurs impliqués dans l’industrie de la réalité étendue.

Points saillants du rapport

Les utilisateurs mondiaux de réalité augmentée mobile devraient atteindre 2,4 milliards d’ici 2023 en raison de l’amélioration de l’expérience des consommateurs dans les secteurs des médias et du divertissement. La technologie ne se limite pas seulement aux concerts et événements sportifs et musicaux pour enrichir l’expérience des fans, mais est également utilisée dans divers secteurs tels que la sécurité publique, la santé, le marketing, le pétrole et le gaz, entre autres.

La réalité externe est utilisée dans les entreprises pour améliorer les ventes et concevoir de nouvelles approches d’engagement client. En août 2019, le géant indien des télécommunications, Reliance Jio, a lancé le casque Jio HoloBoard MR, qui propose des services de réalité mixte. Le casque permettra aux utilisateurs de créer un hologramme 3D d’une surface et de le placer devant les yeux de l’utilisateur. Il offrira une expérience cinématographique dans l’éducation à la réalité mixte, le visionnage de films, le shopping et les appels vidéo mains libres.

La réalité étendue est utilisée dans le secteur de la santé pour former les employés à effectuer ou à subir des interventions chirurgicales sans aucun risque pour le bien-être des patients. Les patients et les cliniciens peuvent accéder à des rapports en temps réel sur les conditions de santé à l’aide de la réalité étendue.

Le dernier rapport est l’étude la plus récente qui offre une couverture à 360° de l’industrie de la réalité étendue qui subit de plein fouet l’impact économique négatif de l’épidémie de COVID-19 depuis le début de cette année. La crise sanitaire mondiale a affecté presque tous les aspects de la verticale commerciale et a entraîné des perturbations massives de la demande et des chaînes d’approvisionnement du marché mondial de la réalité étendue. Les chercheurs font des prédictions pour le scénario de marché dans l’ère post-COVID. Le rapport évalue en outre la situation actuelle du marché et estime ses résultats futurs, en gardant à l’esprit l’impact de la pandémie sur le paysage économique mondial.

Analyse segmentaire

Le marché mondial de la réalité étendue est largement segmenté en fonction des différents types de produits, de la gamme d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions clés et d’un paysage extrêmement concurrentiel. Cette section du rapport s’adresse uniquement aux lecteurs qui cherchent à sélectionner de manière stratégique les segments les plus appropriés et les plus lucratifs du secteur de la réalité étendue. L’analyse sectorielle aide également les entreprises intéressées par ce secteur à prendre des décisions commerciales optimales et à atteindre les objectifs souhaités.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la réalité étendue en fonction du type, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Type Outlook (Revenu, milliards USD ; 2021-2035)

Business Engagement

Customer Engagement

Application Outlook (Revenu, milliards USD ; 2021-2035)

Réalité virtuelle (VR)

Réalité augmentée (AR)

Réalité mixte (MR)

Perspectives d’utilisation finale (Revenu, milliards USD ; 2021-2035)

BFSI

Éducation

consommation et vente au détail

Industrie et fabrication

Santé

Médias et divertissement

Télécommunications et informatique

Autres

Analyse régionale :

Cette section du rapport offre des informations précieuses sur la segmentation géographique du marché de la réalité étendue, ainsi que sur l’estimation des valorisations actuelles et futures du marché en fonction de la dynamique de l’offre et de la demande et de la structure de prix des principaux segments régionaux. De plus, les perspectives de croissance de chaque segment et sous-segment ont été méticuleusement décrites dans le rapport.

Le rapport classe le marché mondial de la réalité étendue dans diverses régions, notamment :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial de la réalité étendue est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Les principaux concurrents du marché répertoriés dans le rapport sont les suivants :

Accenture PLC, Qualcomm Technologies Inc., Softweb Solutions Inc., Varjo Technologies OY, SphereGen Technologies, Microsoft Corporation, Apple, Qualcomm Technologies Inc., Augray Ltd. et Intel.

Faits saillants du rapport :

Le rapport procède à une évaluation comparative des principaux acteurs du marché participant au marché mondial de la réalité étendue.

Le rapport marque les développements notables qui ont récemment eu lieu dans l’industrie de la réalité étendue

Il détaille les initiatives stratégiques entreprises par les concurrents du marché pour l’expansion des affaires.

Il examine de près les indicateurs de croissance micro et macro-économiques, ainsi que les éléments essentiels de la chaîne de valeur du marché de la réalité étendue.

Le rapport note en outre les principales perspectives de croissance des acteurs des marchés émergents dans les principales régions du marché.

Questions clés abordées dans le rapport:

Qui sont les principaux acteurs dominant le marché mondial de la réalité étendue?

Quels facteurs pourraient potentiellement entraver la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision ?

Quel marché régional offre les opportunités de croissance les plus attractives aux entreprises opérant sur ce marché ?

Comment la disponibilité des matières premières affecte-t-elle la demande de réalité étendue dans cette industrie verticale ?

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de détails ou pour vous renseigner sur la personnalisation du rapport, veuillez nous en informer. Nous vous proposerons le rapport selon vos besoins.

