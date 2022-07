Croissance du marché mondial des hélicoptères jusqu’en 2028 Technologies tendances et principaux acteurs: Airbus Helicopters SAS, Leonardo SpA, Bell Textron Inc., The Boeing Company, JSC Russian Helicopters

La taille du marché mondial des hélicoptères a atteint 20,17 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 10,9 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’augmentation de la demande d’hélicoptères pour les services médicaux d’urgence (EMS) et l’augmentation du financement gouvernemental à des fins de défense sont les facteurs qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. En outre, la volatilité géopolitique croissante dans toutes les régions devrait continuer à stimuler la croissance des revenus du marché à l’avenir. Le marché mondial des hélicoptères devrait enregistrer une croissance substantielle au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation de l’intégration de technologies avancées telles que loT, des capteurs et des systèmes de contrôle automatisés avec des hélicoptères.

En décembre 2021, The Helicopter Company (THC) a signé un deuxième accord d’achat avec Airbus Helicopter. Le partenariat contribuera à l’expansion continue du nouveau voyage en tant que champion de l’aviation générale, avec vingt commandes des hélicoptères nouvellement lancés, nommés cinq pales H145 et six modèles ACH160.

Les principaux participants comprennent Airbus Helicopters SAS, Leonardo SpA, Bell Textron Inc., The Boeing Company, JSC Russian Helicopters, Lockheed Martin Corporation, Schweizer Aircraft, Bristow Group Inc., Carson Helicopters Inc et Robinson Helicopter Company.

Quelques faits saillants clés du rapport :

Le segment militaire devrait croître de manière significative en termes de contribution des revenus au marché au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des dépenses de défense de divers pays pour renforcer leur sécurité aux frontières et se procurer des armes et des technologies de pointe.

Le segment du marché secondaire devrait croître rapidement en termes de revenus au cours de la période de prévision. L’augmentation des besoins en composants de remplacement pour les hélicoptères est le moteur de la croissance du segment.

L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus du marché des hélicoptères au cours de la période de prévision en raison de la présence solide de grandes entreprises telles que Bell Textron Inc., Bristow Group Inc. et Carson Helicopters Inc., entre autres, dans les pays de la région.

Un nouvel entrant doit avoir une connaissance complète du marché indiqué dans le rapport de recherche pour survivre sur le marché. Le rapport présente une prévision de croissance pour la période de prévision et un examen des principaux acteurs opérant effectivement sur ce marché. Le rapport contient des informations complètes sur la segmentation et plusieurs opportunités de croissance du marché. Le rapport fournit une enquête approfondie sur le marché mondial des hélicoptères, en se concentrant principalement sur chaque segment et sous-segment du marché des hélicoptères. Les prévisions de marché incluses dans le rapport sont réalisées par notre équipe d’experts et sont d’une grande importance car elles fournissent des informations approfondies sur divers paramètres cruciaux de l’industrie.

Objecifs de l’étude de marché mondiale sur les hélicoptères :

Une étude approfondie des portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché et de leur présence régionale

Un examen plus approfondi des initiatives stratégiques entreprises par les principales entreprises de cette industrie, y compris les fusions et acquisitions, les collaborations, les partenariats et coentreprises

Une étude approfondie des secteurs de marché en évolution et de l’état de croissance et de pénétration du marché mondial des hélicoptères

Analyse d’impact COVID-19 pour mettre en évidence les principales opportunités et défis

Recommandations stratégiques pour aider les lecteurs à formuler des stratégies commerciales lucratives

Identification des acteurs émergents et leurs approches tactiques pour étendre leur présence sur le marché

Emergen Research a segmenté le marché des hélicoptères en fonction du type, des composants et du système, du moteur, de l’application, du poids, du point de vente et de la région :

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

o Militaire

DAS Hélicoptère d’attaque Guerre anti-sous-marine Hélicoptère de transport

o Civil et Commercial

Perspectives des composants et du système (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

o Avionique

o Moteurs

o Cellule

o Intérieurs de cabine

o Système d’urgence

o Système de train d’atterrissage

o Aérostructures

o Système de rotor principal

Perspectives du moteur (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

o Moteur unique

o Bimoteur

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

o Pétrole et

gaz Défense

o Hélicoptères de recherche et de sauvetage

o Hélicoptères utilitaires civils

o Hélicoptères de transport

o Service médical d’urgence (EMS)

Perspectives de pondération (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

o Lumière

o Moyen

o Lourd

Le marché mondial des hélicoptères a été classé dans les segments géographiques suivants :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Quelques-uns des principaux problèmes abordés dans le rapport :

Quels sont les segments de marché les plus populaires ?

Quels sont les risques commerciaux et les conséquences du scénario actuel pour la croissance et les prévisions du marché ?

Qui sont les principaux acteurs du marché et comment gèrent-ils une variété de problèmes ?

Table des matières

Chapitre 1. Méthodologie et sources

Chapitre 2. Résumé

Chapitre 3. Informations clés

Chapitre 4. Segmentation du marché mondial des hélicoptères et analyse d’impact

Chapitre 5. Marché des hélicoptères par type Aperçus et tendances, revenus (milliards USD)

Chapitre 6. Marché des hélicoptères Par composants et aperçus et tendances du système, revenus (milliards USD)

Chapitre 7. Marché des hélicoptères par aperçus et tendances des moteurs, revenus (milliards USD)

Chapitre 8. Marché des hélicoptères par aperçus et tendances des applications, revenus (milliards USD)

Chapitre 9. Marché des hélicoptères Par poids Insights & Trends, Revenue (USD Billion)

Chapitre 10. Marché des hélicoptères Par point de vente Insight & Trends, Revenue (USD Billion)

