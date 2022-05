La dernière recherche sur le « Rapport sur le marché de la surveillance et des soins des patients à distance 2022» proposée par Data Bridge Market Research fournit une enquête complète sur le paysage géographique, la taille de l’industrie ainsi que l’estimation des revenus de l’entreprise. En outre, le rapport met également en évidence les défis qui entravent la croissance du marché et les stratégies d’expansion employées par les principales entreprises du «Marché de la surveillance et des soins des patients à distance».

Analyse et taille du marché

Ces dernières années, en raison de la croissance rapide de la population mondiale et de la prévalence des maladies chroniques, il est devenu de plus en plus nécessaire d’étendre l’infrastructure d’accès aux soins de santé, ainsi que les avantages en termes de coûts de la télésanté et de la technologie de surveillance à distance des patients. Les maladies chroniques représentent chaque année 90% des coûts totaux des soins de santé aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Ces coûts peuvent être considérablement réduits en mettant en œuvre des systèmes de surveillance des patients à distance, ce qui devrait propulser la croissance du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la surveillance et des soins à distance des patients croît à un TCAC de au cours de la période de prévision. La demande croissante d’autosurveillance et de médecine préventive devrait ouvrir de nouvelles opportunités de marché

Analyse PESTLE du marché de la surveillance et des soins à distance des patients

• Politique (politique politique et stabilité ainsi que politiques commerciales, fiscales et fiscales

)

• Économique (taux d’intérêt, taux d’emploi ou de chômage,

coûts des matières premières et taux de change)

• Social (évolution démographie familiale, niveaux d’éducation, tendances culturelles,

changements d’attitudes et de modes de vie)

• Technologique (Évolution de la technologie numérique ou mobile, automatisation, recherche

et développement)

• Juridique (Législation du travail, droit de la consommation, santé et sécurité, international

ainsi que commerce réglementation et restrictions)

• Environnemental (Climat, procédures de recyclage, empreinte carbone, déchets

élimination et durabilité)

Pour aller plus loin, le rapport d’intelligence économique de Market intègre des études de segmentation comprenant des catégories de produits et d’applications, et une analyse au niveau régional des principales zones géographiques. En passant au scénario concurrentiel du marché, l’offre de produits et de services des principales organisations ainsi que les stratégies commerciales qu’elles emploient pour maintenir une forte emprise sur ce marché sont examinées en profondeur.

Les informations statistiques présentées dans ce rapport sont basées sur l’enquête et l’étude primaires et secondaires du marché de la surveillance et des soins à distance des patients au sein du gouvernement, ainsi que sur le communiqué de presse. Cela comprend des données via un groupe mondial d’expertise d’acteurs notables de la surveillance et des soins à distance des patients au sein du gouvernement pour fournir les dernières informations sur le marché international de la surveillance et des soins à distance des patients au sein du gouvernement. À l’avenir, l’analyse de segmentation est évidemment expliquée en tenant compte de toutes les probabilités importantes pertinentes aux conditions du marché du marché dans le gouvernement.

La part de marché (par chiffre d’affaires) pour les acteurs publics sera basée sur les informations disponibles dans le domaine public, et pour les acteurs privés, ces informations seront fournies dans la mesure du possible, qui seront entièrement basées sur des entretiens primaires et les derniers développements. des entreprises

La concurrence sur le marché de la surveillance et des soins à distance des patients par les TOP Players est,

Abbott

Aerotel Medical Systems (1998) Ltd

AMD Global Telemedicine, Inc.

Baxter

Société scientifique de Boston

Medtronic

COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE

Honeywell International Inc.

Omron Healthcare, Inc.

Santé numérique Proteus

BioTélémétrie, Inc

.. . . .

Sur la base du produit, l’étude de marché sur la surveillance et les soins à distance des patients affiche les revenus, le prix, la part de marché et le taux de croissance de chaque type, principalement répartis en,

Par appareils (moniteur de signes vitaux, moniteur de glucose, moniteur de pression artérielle, moniteur de fréquence cardiaque, moniteur respiratoire, moniteurs d’hématologie, moniteurs multiparamètres, moniteurs respiratoires, autres)

Par utilisateur final (établissement de soins à domicile, cliniques, centres de soins de longue durée, hôpitaux)

Sur la base des utilisateurs finaux, l’étude de marché sur la surveillance et les soins à distance des patients se concentre sur l’état et les perspectives des principales applications, la consommation (ventes), la part de marché et le taux de croissance de chaque application, y compris

Par application (traitement du cancer, maladies cardiovasculaires, traitement du diabète, troubles du sommeil, gestion du poids et surveillance de la condition physique, autres)

Le rapport de marché vous aidera principalement à réaliser et à découvrir les pouvoirs moteurs les plus rébarbatifs et les plus bouleversants du marché de la surveillance et des soins à distance des patients en anticipant les conséquences sur l’industrie mondiale.

Définition du marché

La surveillance et les soins à distance des patients utilisent une variété de technologies pour collecter des données médicales à partir d’un emplacement unique et les transmettre en toute sécurité aux prestataires de soins de santé. Ce type de service permet à un fournisseur de continuer à suivre les données de soins de santé d’un patient après sa sortie de l’hôpital ou de l’établissement de soins, ce qui réduit les taux de mortalité.

Dynamique du marché de la surveillance et des soins à distance des patients

Conducteurs

Les dispositifs portables de surveillance des patients deviennent de plus en plus populaires.

Les dispositifs portables de surveillance des patients, les biocapteurs et les implants intelligents sont utilisés à diverses fins, notamment la surveillance continue du glucose, la surveillance de la température, la surveillance de la pression artérielle et l’oxymétrie de pouls. La technologie Internet des objets est intégrée aux appareils portables de nouvelle génération. Les biocapteurs portables mesurent les signes vitaux tels que la pression artérielle, le poids, la glycémie et l’électrocardiographie (ECG), qui sont ensuite transmis à un serveur central via des réseaux sans fil mobiles.

Des soins de qualité à domicile

Les technologies RPM entrent en scène, détectant de petits changements dans les données physiologiques du patient et encourageant l’autosurveillance. En conséquence, il réduit les réadmissions et les hospitalisations évitables. De plus, ces technologies réduisent le nombre de déplacements inutiles chez le médecin ainsi que les dépenses liées aux déplacements nécessaires pour recevoir des soins médicaux de qualité. Les technologies RPM, lorsqu’elles sont correctement mises en œuvre, peuvent accroître l’accès à des soins de santé de qualité tout en économisant du temps et de l’argent à court et à long terme.

Opportunités

Ces dernières années, l’augmentation des coûts des soins de santé, en particulier en milieu hospitalier, a déplacé l’attention vers des méthodes de traitement alternatives, telles que les soins à domicile. En conséquence, il existe une demande accrue d’appareils efficaces à usage domestique tels que des thermomètres, des oxymètres de pouls, des balances, des moniteurs ECG, des moniteurs d’événements, des enregistreurs EEG et des moniteurs fœtaux. La pérennité du système de santé actuel est une source de préoccupation majeure pour les gouvernements du monde entier.

Contraintes/Défis

Les pénuries de professionnels de la santé, ainsi que les politiques de remboursement défavorables, devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché de la surveillance et des soins à distance des patients étudie les principaux producteurs et consommateurs, se concentre sur la capacité, la valeur, la consommation, la part de marché et les opportunités de croissance des produits dans ces régions clés, couvrant

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Portée du marché mondial de la surveillance et des soins à distance des patients

Le marché de la surveillance et des soins à distance des patients est segmenté en fonction des appareils, des applications et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Dispositifs

Moniteur de signes vitaux

Moniteur de glycémie

Tensiomètre

Tensiomètre

Moniteur de fréquence cardiaque

Moniteur respiratoire

Moniteurs d’hématologie

Moniteurs multiparamètres

Moniteurs d’haleine

Autres

Sur la base des appareils, le marché de la surveillance et des soins à distance des patients est segmenté en moniteur de signes vitaux, moniteur de glucose, tensiomètre, tensiomètre, moniteur de fréquence cardiaque, moniteur respiratoire, moniteurs d’hématologie, moniteurs multiparamètres, moniteurs respiratoires et autres .

Application

Traitement du cancer

Maladies cardiovasculaires

Traitement du diabète

Les troubles du sommeil

Gestion du poids

Surveillance de la condition physique

Le segment des applications du marché de la surveillance et des soins à distance des patients est divisé en traitement du cancer, maladies cardiovasculaires, traitement du diabète, troubles du sommeil, gestion du poids et surveillance de la condition physique et autres.

Utilisateur final

Milieu de soins à domicile

Cliniques

Centres de soins de longue durée

Hôpitaux

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de la surveillance et des soins à distance des patients est divisé en établissements de soins à domicile, cliniques, centres de soins de longue durée et hôpitaux.

