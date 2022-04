La taille du marché du streaming musical atteindra 80,6 milliards USD en 2028

La taille du marché mondial du streaming musical devrait atteindre 80,6 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 16,5 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La concurrence croissante entre les fournisseurs de services de streaming musical et le nombre croissant d’utilisateurs diffusant du contenu numérique sur des smartphones, des tablettes et des ordinateurs de bureau sont des facteurs clés qui devraient continuer à stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs investissent dans des technologies avancées telles que la 5G pour le streaming, la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR), les hologrammes, les services basés sur le cloud et l’intelligence artificielle (IA) pour obtenir un avantage concurrentiel et tirer parti des opportunités de revenus. En outre, l’avènement de fonctionnalités améliorées telles que le mixage de pistes, les listes de lecture personnalisées automatisées à une touche et l’assistance vocale devraient continuer à améliorer l’expérience utilisateur sur ces plates-formes à l’avenir.

Les consommateurs préfèrent payer pour du contenu musical en raison de l’augmentation du revenu disponible. La fourniture d’un essai gratuit et d’un abonnement payant élargit la base d’utilisateurs et fournit des informations pour améliorer encore les services de diffusion de musique en ligne. Cependant, certaines menaces à la vie privée et à la sécurité des utilisateurs et les problèmes liés au droit d’auteur liés à la diffusion de musique en continu dans l’enregistrement audio et vidéo devraient limiter la croissance du marché dans une certaine mesure au cours de la période de prévision.

Télécharger un exemple de rapport : https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/4157

Autres principales conclusions du rapport

Depuis mai 2021, Apple intègre la technologie Dolby Atmos à Apple Music, ainsi que Spatial Audio. Apple Music jouera la musique Dolby Atmos par définition sur tous les écouteurs AirPods et Beats avec un processeur H1 ou W1, y compris les haut-parleurs intégrés dans les dernières versions iPhone, iPad et Mac.

Le segment audio est le chiffre d’affaires du segment qui enregistre le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. La popularité croissante du streaming et la tendance du multitâche, comme écouter de la musique tout en travaillant, en faisant de l’exercice, en conduisant ou en effectuant des tâches ménagères, soutiennent d’autres tendances du marché. Le nombre croissant d’utilisateurs commerciaux tels que les restaurants, les bureaux et les cafétérias devrait également alimenter la croissance du marché.

Les revenus du segment des applications devraient enregistrer le taux de croissance des revenus le plus rapide au cours de la période de prévision. Les services de streaming musical basés sur des applications ont un avantage stratégique sur le marché, ce qui permet aux fournisseurs de services d’offrir un volume important de contenu numérique pouvant être payé via l’application, et même un grand nombre de pistes pouvant être écoutées gratuitement.

Les services de streaming à la demande sont apparus comme une alternative prometteuse pour limiter le partage et le téléchargement illégaux de musique, y compris tous les investisseurs ; des distributeurs aux musiciens. Il fournit également des outils externes aux utilisateurs et des suggestions basées sur leurs enregistrements précédents pour leur commodité.

Le marché du streaming musical en Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2020, les services et la distribution Internet haute vitesse, le nombre croissant d’appareils connectés et l’amélioration de l’infrastructure de paiement numérique sont des facteurs contribuant à la croissance du marché dans la région.

Les principales entreprises du marché sont Amazon, Music Inc., Google LLC, Apple, Inc., Spotify AB, Pandora Media, Inc., iheartmedia, Inc., Deezer, SoundCloud Limited, Tencent Music Entertainment Group et Tidal HiFi.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial du streaming musical en fonction du type de contenu, de la plate-forme, du service, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives du type de contenu (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

l’audio

Vidéo

Perspectives de la plate-forme (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Navigateurs

applications

Perspectives des services (revenus, millions USD ; 2018-2028)

Diffusion en direct

Sur demande

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Individuel

Commercial

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

o États-Unis

le Canada

le Mexique

L’Europe 

o Allemagne

o Royaume-Uni

o France

o Italie

o Espagne

o Suède

ou BENELUX

o Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

o Chine

l’inde

o Japon

o Corée du Sud

o Reste de l’APAC

Amérique latine

o Brésil

o Reste du LATAM

AEM

o Arabie Saoudite

des EAU

o Afrique du Sud

l’Israël

o Reste de MEA

Lisez le dernier communiqué de presse : https://www.reportsanddata.com/press-release/global-music-streaming-market

Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelle était la taille du marché mondial du streaming musical en 2020 ?

Quel taux de croissance annuel composé (TCAC) les revenus du marché de la musique en streaming seront-ils enregistrés ?

Quelle région devrait représenter la part de revenus maximale sur le marché du streaming musical au cours de la période de prévision ?

Quels sont les facteurs susceptibles d’entraver l’adoption de la musique en streaming ?

Quels facteurs devraient stimuler la croissance du marché mondial de la musique en streaming ?

Parcourir plus de rapports sur les tendances

Marché des détergents à lessive

Marché des produits solaires

Marché de la cigarette électronique

Marché des produits de soins du visage

Nous contacter:

Jean W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Actualités : www.reportsanddata.com/market-news