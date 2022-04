Taille du marché des robots chirurgicaux orthopédiques 2022-Industrie pour assister à une croissance exceptionnelle en 2022-Industrie-2029

Téléchargez un échantillon exclusif gratuit (PDF de 350 pages) du rapport : Pour connaître l’impact du COVID-19 sur cette industrie @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-orthopedic-surgical-robots- marché

Le marché des robots chirurgicaux orthopédiques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 35,20 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 21,1 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La prise de conscience croissante parmi les médecins et les patients des avantages associés à la chirurgie robotique en raison de la popularité de la précision et des paramètres invasifs minimaux, cette familiarité est le moteur du marché des robots chirurgicaux orthopédiques.

Le marché des robots chirurgicaux orthopédiques le rapport englobe l’idée générale du marché mondial de Robots chirurgicaux orthopédiques, y compris la définition, les classifications et les applications. En outre, cela inclut la compréhension globale de plusieurs facteurs tels que les moteurs, les contraintes et les principaux micro-marchés. Le rapport est une source étendue de faits et de chiffres répandus pour les stratèges commerciaux, car il offre des données historiques et futuristes telles que les données sur la demande et l’offre, les coûts, les revenus, les bénéfices, la valeur de la chaîne d’approvisionnement, etc. En outre, il comprend les principales caractéristiques du marché, notamment la production, les revenus, le prix, la capacité, la marge brute, la part de marché, la consommation, le taux brut, le taux de production, la demande / l’offre, le coût, le taux d’utilisation des capacités, les exportations / importations et le TCAC (annuel composé). Taux de croissance). En dehors de cette,

Scénario de marché des robots chirurgicaux orthopédiques

Le rythme technologique imputant qui progresse dans la robotique médicale ou la robotique chirurgicale détermine la croissance fructueuse du marché au cours de la période prévue de 2022 à 2029. Les précisions et l’exactitude rendues par la robotique chirurgicale, tout en actionnant les parties cruciales du corps telles que les lésions de la colonne vertébrale et les troubles neurologiques chirurgies des troubles contribuant à la croissance du marché des robots chirurgicaux orthopédiques. Cette croissance accélérée est soutenue par le rythme croissant de la population âgée et gériatrique qui contribue à faire fleurir le marché sur le marché international. Les économies émergentes ciblées exigent les dépenses de santé fournies par les acteurs du marché pénétrant dans les pays en développement, en particulier dans les poches de l’Amérique du Nord et de l’Asie-Pacifique (APAC), d’où la croissance potentielle du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Au cours des sept années de printemps, le marché des robots chirurgicaux orthopédiques devrait faire face à certains facteurs de freinage qui peuvent entraver la croissance du marché. En raison du coût élevé de la chirurgie robotique, le marché peut ralentir. De plus, l’adoption des chirurgies orthopédiques traditionnelles par rapport aux chirurgies avancées retient également le marché de l’expansion dans les zones rurales des pays en développement. Pour équilibrer l’inégalité, les initiatives gouvernementales visant à soutenir les chirurgies orthopédiques en offrant des remboursements et une indemnisation agiront comme un stimulant latent du marché au cours de la période prévue.

Segmentation clé :

Par composant (systèmes, accessoires et instruments)

Par produits (systèmes chirurgicaux Mako, systèmes chirurgicaux ROBODOC, système chirurgical NAVIO, système chirurgical TSolution One et autres)

Par utilisation finale (hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, autres)

Par application (chirurgie orthopédique, neurochirurgie, chirurgie générale, chirurgie gynécologique, chirurgie urologique, chirurgie du genou, chirurgie de la hanche, autres)

Les principaux acteurs opérant sur le marché des robots chirurgicaux orthopédiques sont:

Accuray Incorporé

Globus Médical

Auris Santé, Inc

Chirurgie intuitive

Johnson & Johnson Services, Inc.

Medtronic

Société Nordson

OMNILife science, Inc

Stryker

PENSEZ Surgical, Inc

Chambre Biomet

Wright Medical Group SA

Smith+Neveu

….

Le rapport sur le marché des robots chirurgicaux orthopédiques comprend également une évaluation vigoureuse de la courbe de croissance et de toutes les opportunités et risques liés au marché mondial des robots chirurgicaux orthopédiques au cours de la période de prévision. En outre, le rapport comprend les événements clés et les innovations les plus récentes de l’industrie, ainsi que les tendances prospectives des progrès technologiques au sein du marché mondial des robots chirurgicaux orthopédiques qui peuvent avoir un impact sur son graphique d’expansion. Contenant les données essentielles sur les statistiques et la dynamique du marché, le rapport constituera un atout précieux en termes de prise de décision et d’orientation pour les entreprises et les entreprises déjà actives dans l’industrie ou désireuses d’y entrer.

Étendue du marché mondial des robots chirurgicaux orthopédiques et taille du marché

Le marché des robots chirurgicaux orthopédiques est segmenté en fonction du produit, du composant, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des composants, le marché des robots chirurgicaux orthopédiques est segmenté en systèmes, accessoires et instruments

Sur la base des applications, le marché des robots chirurgicaux orthopédiques est divisé en chirurgie orthopédique, neurochirurgie, chirurgie générale, chirurgie gynécologique, chirurgie urologique, chirurgie du genou, chirurgie de la hanche, autres

Sur la base des produits, le marché des robots chirurgicaux orthopédiques est fragmenté en systèmes chirurgicaux mako, systèmes chirurgicaux ROBODOC, système chirurgical NAVIO, système chirurgical TSolution one, etc.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des robots chirurgicaux orthopédiques est divisé en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire

Régions et pays prometteurs mentionnés dans le rapport sur les robots chirurgicaux orthopédiques :

Amérique du Nord (États-Unis)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde)

Amérique latine (Brésil)

Le Moyen-Orient et l’Afrique

Also, Research Report Examines:

Competitive companies and manufacturers in global market

By Product Type, Applications & Growth Factors

Industry Status and Outlook for Major Applications / End Users / Usage Area

Containment& Orthopedic Surgical Robots Table of Contents

Report Overview: It includes the objectives and scope of the study and gives highlights of key market segments and players covered. It also includes years considered for the research study.

Executive Summary: It covers industry trends with high focus on market use cases and top market trends, market size by regions, and global market size. It also covers market share and growth rate by regions.

Key Players: Here, the report concentrates on mergers and acquisitions, expansions, analysis of key players, establishment date of companies, and areas served, manufacturing base, and revenue of key players.

Breakdown by Product and Application: This section provides details about market size by product and application.

Regional Analysis: All of the regions and countries analyzed in the report are studied on the basis of market size by product and application, key players, and market forecast.

Profiles of International Players: Here, players are evaluated on the basis of their gross margin, price, sales, revenue, business, products, and other company details.

Market Dynamics: It includes supply chain analysis, analysis of regional marketing, challenges, opportunities, and drivers analyzed in the report.

Key Findings of the Research Study

Appendix: It includes details about research and methodology approach, research methodology, data sources, authors of the study, and a disclaimer.

