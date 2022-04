Le marché du LiDAR à semi-conducteurs est en plein essor dans le monde entier et connaît une croissance énorme par les acteurs clés jusqu’en 2028

L’étude de marché LiDAR à semi-conducteurs réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Le LiDAR à semi-conducteurs est une technologie de télédétection qui émet un faisceau d’impulsions laser pour connaître les mesures des objets. Il est entièrement construit sur des puces de silicium et est utilisé pour la représentation 3D d’objets, les véhicules autonomes, la surveillance de la qualité de l’air, la vision artificielle intelligente et la robotique, et les robots de service dans les hôpitaux, les cliniques, entre autres. La production de LiDAR à l’état solide est bon marché car aucune pièce mobile n’est impliquée. Il est utilisé avec d’autres capteurs tels que la détection et l’identification d’objets, les caméras et le RADAR pour la cartographie et la navigation.

Paysage concurrentiel : marché du LiDAR à semi-conducteurs :

AEye, Inc.

Continental SA

Automate automobile Delphi

Infineon Technologies SA

Innoviz Technologies Ltée.

Innovation

LeddarTech inc.

Systèmes Quanergy, Inc.

RoboSense

Velodyne Lidar, dans

L’un des principaux facteurs de croissance du marché du LiDAR à semi-conducteurs est l’investissement croissant dans la recherche et le développement pour la commercialisation de la technologie des véhicules autonomes. Les autres facteurs contribuant à la croissance du marché sont les domaines d’application croissants des MEMS dans divers domaines tels que l’éclairage dynamique à semi-conducteurs, le suivi laser sur les véhicules aériens sans pilote et la demande croissante de voitures particulières au sein de la population. Selon l’Organisation internationale des constructeurs automobiles, en 2020, plus de 70 millions de voitures particulières ont été fabriquées.

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial des LiDAR à semi-conducteurs est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché LiDAR à semi-conducteurs est analysée et décrite dans le rapport.

Le marché mondial du LiDAR à semi-conducteurs est segmenté en fonction du type et de l’application. En fonction du type, le marché est segmenté en : numérisation basée sur MEMS, réseaux optiques à commande de phase et flash LiDAR. Par application, le marché est segmenté en : vision artificielle intelligente et robotique, chirurgie assistée, surveillance de la qualité de l’air, drones aériens, véhicules autonomes et automatisation des robots d’usine.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché du LiDAR à semi-conducteurs du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché LiDAR à semi-conducteurs dans ces régions.

Détails du chapitre du marché LiDAR à semi-conducteurs:

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché du LiDAR à semi-conducteurs

Partie 04 : Dimensionnement du marché du LiDAR à semi-conducteurs

Partie 05: Segmentation du marché du LiDAR à semi-conducteurs par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

