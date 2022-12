10,70%, le marché du traitement chimique des semences présente des perspectives de croissance plus élevées au cours de la période 2022-2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché du traitement chimique des semences était évalué à 5,35 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 12,08 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 10,70 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Le traitement des semences implique l’application de composés chimiques ou organiques pour améliorer la qualité du grain et assurer sa protection. Dans la procédure de traitement des semences, des insecticides et des fongicides respectueux de l’environnement sont largement utilisés pour empêcher les infections et les rongeurs de détruire la culture. Ces insecticides et fongicides sont appliqués en quantités variables selon les besoins de la culture ou du sol.

L’augmentation des techniques de science des cultures influencera la croissance des revenus du marché du traitement chimique des semences. La hausse du coût des semences de haute qualité accélérera la croissance du marché. L’urbanisation rapide et l’utilisation croissante de pesticides à travers le monde sont les principaux moteurs du marché qui feront prospérer davantage le taux de croissance. En outre, le développement de méthodes et de solutions de culture innovantes pour la protection des cultures renforcera le taux de croissance du marché du traitement chimique des semences. D’autres facteurs tels que la sensibilisation accrue des agriculteurs et la prévalence de techniques rentables auront un impact positif sur le taux de croissance du marché du traitement chimique des semences. Un autre facteur important comprend l’augmentation de l’utilisation des semences commerciales qui amortira davantage le taux de croissance du marché.

De plus, une combinaison innovante de produits et l’augmentation du nombre d’applications dans les cultures à haute valeur créeront davantage des opportunités de croissance lucratives et rémunératrices pour le marché du traitement chimique des semences au cours de la période de prévision 2022-2029. De plus, l’augmentation de la demande de cultures industrielles et de grande valeur et l’émergence de nouveaux marchés propulseront davantage de nouvelles opportunités de croissance au cours de l’année à venir.



Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Traitement chimique des semences

Le paysage concurrentiel du marché Traitement chimique des semences fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du traitement chimique des semences.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du traitement chimique des semences sont BASF SE, Bayer AG, Syngenta, Plant Health Care plc, Nufarm Canada, Germains Seed Technology, Novozymes A/S, Corteva, Inc., DOW, Sumitomo Corporation, Incotec, DuPont, Monsanto Company, Arysta Lifescience Corporation, FMC Corporation, Precision Laboratories, LLC, Valent USA Corporation, BRETTYOUNG, Ceres et ADAMA, entre autres.

Cependant, les préoccupations environnementales croissantes liées à l’utilisation de ces semences chimiques feront dérailler le taux de croissance du marché du traitement chimique des semences. De plus, la résistance croissante aux produits de production végétale posera un défi majeur à la croissance du marché. L’émergence de conditions défavorables dues à l’épidémie de COVID-19 et à la baisse des marges pour les principales cultures industrielles agira comme une restriction majeure du marché et entravera davantage le taux de croissance du marché du traitement chimique des semences.

Ce rapport sur le marché du traitement chimique des semences fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du traitement chimique des semences, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial du traitement chimique des semences et taille du marché

Le marché du traitement chimique des semences est segmenté en fonction du type de culture, de la technique d’application, de la fonction, des pesticides et du stade de traitement des semences. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de culture, le marché du traitement chimique des semences est segmenté en maïs/maïs, soja, blé, riz, canola et coton .

Sur la base de la technique d’application, le marché du traitement chimique des semences est segmenté en enrobage des semences, enrobage des semences et en granulation des semences.

Sur la base de la fonction, le marché du traitement chimique des semences est segmenté en protection et amélioration des semences.

Sur la base des pesticides, le marché du traitement chimique des semences est segmenté en insecticides , fongicides, bio-contrôle et autres.

Le marché du traitement chimique des semences est également segmenté en fonction du stade de traitement des semences entre exploitation et hors exploitation.

Analyse au niveau du pays du marché du traitement chimique des semences

Les pays couverts par le rapport sur le marché du traitement chimique des semences sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la Pologne, l’Irlande, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, l’Inde. , Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Chili, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Égypte, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

L’Amérique du Nord domine le marché du traitement chimique des semences et poursuivra sa tendance à la domination au cours de la période de prévision en raison du niveau croissant d’investissements sur le marché des semences chimiques pour surmonter la pénurie d’approvisionnement et l’augmentation de la taille des exploitations dans cette région. De plus, le taux d’adoption croissant des techniques avancées de science des cultures stimulera davantage le taux de croissance du marché dans cette région. On estime que l’Asie-Pacifique affichera une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du nombre de la population et de l’adoption croissante de méthodes et de techniques avancées de science des cultures dans cette région.

De plus, avec les variables associées ou les périmètres à fusionner, le degré de relation peut être analysé. Par l’implication de quelques équipes, le marché stratégique du Traitement Chimique des Semences est classé. Étant donné que tous les acteurs se font concurrence à parts égales pour développer des parts de marché importantes, l’environnement concurrentiel entre les acteurs est très féroce. Les acteurs doivent constamment lancer des produits et les différencier avec une proposition de valeur distinctive et cohérente afin de maintenir leur compétitivité mondiale et d’augmenter leur part de marché. Grâce à des activités de recherche et développement approfondies, les principaux acteurs de l’industrie sur le marché mondial se concentrent de plus en plus sur la croissance des produits et, en échange, sur l’augmentation de leurs ventes.

