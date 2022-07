1, 4 Tendances mondiales du marché du butanediol, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions d’ici 2029

Un ensemble habile d’analystes, de statisticiens, d’experts en recherche, de prévisionnistes et d’économistes travaille avec soin pour élaborer 1, 4 Rapport d’étude de marché sur le butanediol pour les entreprises à la recherche d’une croissance potentielle. Le rapport contient des paramètres de marché qui incluent principalement les dernières tendances, la segmentation du marché, l’ouverture de nouveaux marchés, les prévisions de l’industrie, l’analyse du marché cible, les orientations futures, l’identification des opportunités, l’analyse stratégique, les informations et l’innovation. Ce rapport d’étude de marché donne des connaissances sur l’analyse stratégique des fusions, expansions, acquisitions, partenariats et investissements. 1, 4 Butanediol L’analyse du marché aide les entreprises à planifier la production, les lancements de produits, les coûts, les stocks, les achats et les stratégies de marketing.

Le rapport d’étude de marché Global 1, 4 butanediol contient des données clés sur le marché, les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation pour les clients et les concurrents. Cet excellent rapport de marché évalue l’état actuel du marché, la taille du marché et la part de marché, les revenus générés par la vente du produit et les changements essentiels requis dans les futurs produits. Celui-ci est un rapport d’étude de marché détaillé qui sert cet objectif et donne aux entreprises un avantage concurrentiel. Les données incluses dans le rapport gagnant 1, 4 Butanediol non seulement aident à planifier plus efficacement la stratégie d’investissement, de publicité, de promotion, de marketing et de vente, mais aident également à prendre des décisions judicieuses et efficaces.

Le marché du 1, 4 butanediol devrait connaître une croissance du marché à un taux de 4,69% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché du 1, 4 butanediol fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la demande du produit pour diverses applications industrielles accélère la croissance du marché du 1, 4 butanediol.

Le 1,4 butanediol, également connu sous le nom de butane-1,4-diol ou 1,4-butylène glycol, fait référence à un composé chimique organique largement utilisé pour de nombreuses applications industrielles. Le composé est incolore et visqueux avec un point d’ébullition relativement élevé dérivé du butane. Ce composé chimique organique est connu pour être l’une des formes ou isomères stables du butanediol.

L’augmentation de la demande de polytéréphtalate de butylène (PBT) à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché du 1, 4 butanediol. La forte utilisation du 1, 4 butanediol dans diverses applications telles que la production de polytétraméthyléther glycols (PTMEG) et l’accent mis sur les produits respectueux de l’environnement accélèrent la croissance du marché. La sensibilisation accrue aux avantages de traitement et d’utilité de ce composé et d’autres dérivés de BDO, ainsi que la forte demande de l’industrie du THF influencent davantage le marché. De plus, des réglementations strictes, une augmentation de la demande de produits recyclables et durables, une augmentation des investissements, une urbanisation rapide et une augmentation des préoccupations environnementales et de l’épuisement des ressources non renouvelables affectent positivement le marché du 1, 4 butanediol. Par ailleurs,

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché du 1, 4 butanediol sont BASF SE, Exxon Mobil Corporation, Specialty Products Inc., Mitsubishi Chemical Corporation., Dow, China Petroleum & Chemical Corporation, Royal Dutch Shell Plc, Eni SpA, Evonik Industries. AG, Ineos Group AG, LANXESS, LG Chem, LyondellBasell Industries Holdings BV, Nizhnekamskneftekhim., JSR Corporation, Repsol, SABIC, TPC Group, Formosa Plastics Corporation, États-Unis, ZEON Corporation., Shanghai Petrochemical, Borealis AG., Versalis SpA, SK Global Chemical Co. Ltd et Shanxi Sanwei Group Co. Ltd., entre autres.

Table des matières – Principaux points clés

Aperçu

Résumé

1, 4 Marché du butanediol – Scénario des entreprises en démarrage

1, 4 Butanediol – Scénario d’entrée sur le marché de l’industrie

1, 4 Forces du marché du butanediol

Analyse stratégique

1, 4 Butanediol – Par segmentation (taille du marché – millions de dollars / milliards de dollars)

1, 4 Marché du butanediol – Industrie / Segment Paysage de la concurrence

1, 4 Marché du butanediol – Liste des entreprises clés par pays

Analyse de l’entreprise

annexe

Méthodologie

Ce rapport d’étude/d’analyse du marché du 1,4 butanediol contient des réponses à vos questions suivantes

Quels sont les principaux acteurs mondiaux de ce marché 1, 4 butanediol? Quels sont leur profil d’entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées ? Quel était le statut du marché mondial du 1, 4 butanediol du marché du 1, 4 butanediol? Quels étaient la capacité, la valeur de production, le coût et le bénéfice du marché 1, 4 butanediol? Quel est le statut actuel du marché du 1, 4 butanediol de l’industrie du 1, 4 butanediol? Quelle est la concurrence sur le marché dans cette industrie, à la fois par entreprise et par pays ? Qu’est-ce que l’analyse du marché du marché 1, 4 butanediol en tenant compte des applications et des types? Quelles sont les projections de l’industrie mondiale du 1, 4 butanediol compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur de la production? Quelle sera l’estimation du coût et du profit ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ? Qu’est-ce que l’analyse de la chaîne du marché 1, 4 butanediol par matières premières en amont et industrie en aval? Quel est l’impact économique sur l’industrie du 1, 4 butanediol? Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial ? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial ? Quels sont la dynamique du marché 1, 4 butanediol du marché 1, 4 butanediol? Quels sont les défis et les opportunités ? Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique et les canaux de commercialisation pour l’industrie du 1, 4 butanediol ?

