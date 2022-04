확장된 폴리프로필렌(EPP) 폼 시장, 2028년 미화 20억 7천만 달러에 이를 것으로 예상 | 보고서 및 데이터

Reports and Data는 최근 보고서 및 데이터(Reports and Data )의 최신 보고서에 따르면 확장 폴리프로필렌(EPP) 폼 시장 규모가 2028년에 20억 7000만 달러에 도달하고 예측 기간 동안 6.0%의 CAGR을 등록할 것으로 예상한다고 발표했습니다. 급속한 글로벌 확장 폴리프로필렌(EPP) 폼 시장 수익 성장은 유연성과 경량 속성으로 인해 자동차 산업에서 확장 폴리프로필렌(EPP) 폼의 활용도가 증가했기 때문일 수 있습니다. 발포 폴리프로필렌(EPP) 발포체 의 우수한 에너지 흡수 및 고강도 특성은 자동차 산업의 수요 증가에 기여하고 있습니다. 자동차 산업에서 EPP( Expanded Expanded Polypropylene) 폼은 연료 소비를 향상시키고 차량의 전체 중량을 줄이기 때문입니다. 환경 악화를 최소화하기 위해 재활용 가능한 자동차 부품의 채택을 늘리는 것은 앞으로 시장 성장을 지원할 것으로 예상되는 또 다른 요소입니다.

소비자의 가처분 소득 증가는 전 세계적으로 전기 자동차에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 전기 자동차의 판매 증가는 단열 및 경량 전기 자동차 생산에서 재료가 중요한 역할을 하기 때문에 EPP(확장 폴리프로필렌) 폼 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 자동차 제조업체는 VOC로 인한 차량 중량 및 환경 영향을 줄이는 동시에 에너지 관리 기능을 개선하는 데 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 발포 폴리프로필렌(EPP) 폼의 낮은 방출은 차량 내부 구성 요소의 VOC 방출을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 또한 EPP( Expanded Expanded Polypropylene) 폼 의 높은 충격 흡수 성능은 승객의 안전을 향상시키기 위해 자동차 산업에서 활용도를 높이고 있습니다. 발포 폴리프로필렌(EPP) 발포체 제조업체는 발포 발포 폴리프로필렌(EPP) 발포체로 생산되는 자동차 외장 부품의 개발 및 생산에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다 . EPP(Expanded Polypropylene) 폼의 응용 분야에는 범퍼, 좌석, 도어 패널, 보관 시스템, 바닥 수평 조절기, 기둥, 머리 받침대, 소포 선반, 선 바이저, 도구 키트 및 수많은 필러 부품이 포함됩니다.

주요 주요 기업: JSP Corporation, BASF SE, Kaneka Corporation, Hanwha Corporation, Mitsui Chemicals, Borealis AG, The Furukawa Electric Co., Ltd., Sonoco Products Company, DS Smith plc 및 The Woodbridge Group.

시장 요약:

요인, 규제 프레임워크 및 지리적 분기에 대한 주요 통찰력을 제공하는 « 글로벌 확장 폴리프로필렌(EPP) 발포체 시장 » . 이 보고서는 하향식 및 상향식 접근 방식을 사용하여 확장 폴리프로필렌(EPP) 폼 시장에 대한 중요한 통찰력을 얻으며 데이터는 업계 전문가, 전문가 및 분석가로부터 추가로 검증 및 검증됩니다. 이 보고서는 확장 폴리프로필렌(EPP) 폼 시장에 대한 더 나은 이해를 제공하기 위해 수요 및 공급 비율, 지배적인 플레이어, 시장 수익, 추진 요인, 제한 및 과제와 같은 시장 정보와 함께 시장 성장에 대한 8년 예측을 제시합니다. .

최근에 화학 및 재료 산업은 빠른 디지털 전환, 화학 처리, 세계화, 지속 가능성 및 강력한 공급망 개발의 혁신 및 발전을 관찰했습니다. 화학물질 생산 및 개발의 불확실성이 증가하면서 위험 관리 솔루션에 대한 관심 이 더욱 높아졌습니다. 화학 및 재료 산업은 무엇보다도 석유화학, 솔벤트, 제조 및 건설, 의료와 같은 다양한 최종 사용 산업에 원자재를 공급합니다. 환경적으로 지속 가능한 화학 물질 및 재료 생산에 대한 관심 증가와 함께 제조 및 생산 공정에서 첨단 기술의 통합이 증가함에 따라 예측 기간 동안 확장 폴리프로필렌(EPP) 폼 시장에 혁명이 일어날 것으로 예상됩니다.

보고서의 몇 가지 주요 하이라이트

2021년 4월, Borealis와 Sulzer 는 가치 사슬 전반에 걸쳐 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있는 새로운 EPP(Expanded Polypropylene) 폼 압출 기술 출시를 발표했습니다. 이 신제품은 제조 비용을 최대 60%까지 절감할 수 있을 것으로 기대된다. Borealis에 따르면 이 혁신은 회사의 EPP(Expanded Polypropylene) 폼 솔루션의 채택을 더욱 촉진할 것입니다.

Novalis Holdings LLC 의 NOVA Chemicals Corporation(NOVA Chemicals) 지분 50%의 완전한 인수를 발표했습니다 . 이번 인수는 고객 수요를 충족하고 북미 시장에서 회사의 입지를 강화하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

확장 폴리프로필렌(EPP) 폼 부문은 예측 기간 동안 전 세계 확장 폴리프로필렌(EPP) 폼 시장에서 가장 큰 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 확장된 EPP( Expanded Polypropylene) 폼이 형태를 유지하면서 여러 영향을 지속할 수 있는 능력은 자동차 및 포장 산업에서 수요를 주도할 것으로 예상됩니다.

자동차 부문은 예측 기간 동안 강력한 매출 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 전기 자동차에 대한 수요가 증가함에 따라 소재가 가벼우며 뛰어난 에너지 흡수 특성 및 향상된 단열 특성을 제공하는 EPP(Expanded Polypropylene) 폼에 대한 수요 및 사용이 증가하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 확장 폴리프로필렌(EPP) 폼 시장은 개발도상국 소비자의 가처분 소득 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 수익 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 해당 지역 국가의 포장 및 자동차 산업 성장을 지원합니다.

이 보고서의 목적을 위해 보고서 및 데이터 는 유형, 응용 프로그램 및 지역을 기준으로 전 세계 EPP(확장 폴리프로필렌) 폼 시장을 분류했습니다.

유형 전망(매출, 10억 달러, 2018-2028)

압출 폴리프로필렌(XPP) 폼

확장 폴리프로필렌(EPP) 폼

애플리케이션 전망(매출, 10억 달러, 2018-2028년)

포장

자동차

소비재

기타

지역 전망(매출, 10억 달러, 2018-2028)

북아메리카

유럽

아시아 태평양

라틴 아메리카

MEA

재료 및 화학 산업 에 대한 보고서 및 데이터의 주요 분석 살펴보기 :

보고서 및 데이터 정보

