클라우드 컴퓨팅과 사물 인터넷(IoT)의 인기는 시장 성장에 기여할 것입니다.

앱 분석 시장 규모 – 2020년 미화 16억 9570만 달러, 시장 성장 – CAGR 20.70%, 시장 동향 – 인터넷 및 소셜 미디어 침투.

전 세계 앱 분석 시장 은 2028년까지 77억 4,070만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. App Analytics는 여러 세션, 활성 장치 및 유지를 포함한 사용자 참여 측정항목을 제공합니다. 이러한 메트릭을 사용하면 초기 온보딩 경험을 수정하여 앱 참여를 개선하는 변경 사항과 같은 앱 변경 또는 업데이트의 영향을 평가할 수 있습니다.

앱 스토어의 앱은 가시성과 사용자 관심을 확보하기 위해 계속해서 고군분투하고 있습니다. 앱 분석은 최고의 ROI 결과를 파악하기 위해 다양한 획득 단계와 전략 전반에 걸쳐 전달 및 비교를 위해 다양한 채널을 측정합니다. 데이터를 분석하면 사용자 선호도와 요구 사항에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 사용자 앱 데이터는 기존 고객을 유지하는 방법을 찾는 데 사용됩니다. 사용자를 유지함으로써 사용자의 경험과 의견을 기반으로 애플리케이션을 지속적으로 업그레이드하고 개선해야 합니다.

주요 참가자로는 Amazon Web Services, Inc., Google, Countly, Adobe, Swrve Inc., Localytics, AppDynamics, Amplitude, Heap Inc., AppsFlyer, ContentSquare, WizRocket, Inc., MOENGAGE, Mixpanel, Apptentive, App Annie 및 Taplytics가 있습니다. , Inc. 등이 있습니다.

보고서 무료 샘플 받기 @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2305

보고서의 추가 주요 결과에 따르면

최종 용도 중 사용자 분석은 2018년 ~31%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 사용자 분석은 기업에서 선택과 선호도에 대한 통찰력을 얻는 데 사용됩니다. 데이터는 캡처되어 그에 따라 제안 및 제품을 전략화하는 데 사용됩니다. 이를 통해 기업은 기존 고객을 유지하고 신규 고객을 유치할 수 있습니다.

광고 모니터링 및 마케팅 분석은 예측 기간 동안 23.1%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 광고 모니터링 및 마케팅 분석은 애플리케이션 성능을 더욱 향상시키기 위해 데이터를 수집하고 측정하는 데 사용됩니다. 검색 엔진 최적화, 검색 엔진 마케팅, 소셜 미디어 플랫폼 및 기타 도구의 인기가 높아지면서 세그먼트 성장에도 영향을 미칠 것입니다.

배포 모드 중에서 클라우드는 2018년에 ~61%의 더 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 22.2%의 더 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 기술은 더 적은 하드웨어를 배포하고 IT 직원을 아웃소싱하거나 공유하므로 유지 관리 비용이 절감됩니다. 클라우드 컴퓨팅은 물리적 리소스를 더 적게 사용하므로 유지 관리해야 할 하드웨어가 적습니다. 아웃소싱 클라우드를 통해 조직은 스토리지, 서버, 네트워크 및 가상화 전문가와 관련된 비용을 절감할 수 있습니다.

북미는 2018년에 ~30%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 지역은 분석 도구 및 기술을 성공적으로 채택했으며 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능, 사물 인터넷 등과 같은 이러한 기술에 여전히 많은 투자를 하고 있습니다. 이 지역은 초고속 인터넷을 제공할 뿐만 아니라 이미 초고속 인터넷을 제공하고 있습니다. 또한, 시장에 여러 플레이어가 존재하면 해당 지역의 시장 성장도 촉진됩니다.

업계의 주요 동향을 확인하려면 아래 링크를 클릭하십시오. https://www.reportsanddata.com/report-detail/app-analytics-market

이 보고서의 목적을 위해 보고서 및 데이터는 글로벌 앱으로 분류되었습니다. 유형, 배포 유형, 산업 수직, 최종 용도 및 지역을 기반으로 한 분석 시장:

유형 Outlook(수익, 10억 달러, 2018-2028년)

웹 앱 분석

모바일 앱 분석

배포 유형 전망(수익, 10억 달러, 2018-2028년) )

온프레미스

클라우드

최종 사용 전망(수익, 미화 10억 달러, 2018-2028년)

수익 분석

앱 성능 분석 및 운영

사용자 분석

광고 모니터링 및 마케팅 분석

산업 수직 전망(수익, 10억 달러, 2018-2028년)

미디어 및 엔터테인먼트

게임

교육

의료 및 생명 과학

은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI)

통신 및 IT

소매 및 전자 상거래

기타

지역 전망(매출, 미화 10억 달러, 2018-2028년)

북미

유럽

아시아 태평양

MEA

라틴 아메리카

맞춤형 요청 보고서의 @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/2305

보고서를 읽어주셔서 감사합니다. 우리는 또한 클라이언트 요구 사항에 따라 맞춤형 보고서를 제공합니다. 사용자 정의 계획에 대해 자세히 알아보려면 저희에게 연락해 주십시오. 그러면 저희 팀에서 변경된 보고서를 제공할 것입니다.

회사 소개:

Reports and Data는 종합 연구 보고서, 맞춤형 연구 보고서 및 컨설팅 서비스를 제공하는 시장 조사 및 컨설팅 회사입니다. 당사의 솔루션은 인구통계, 산업 전반에 걸친 소비자 행동 변화를 찾고, 타겟팅하고, 분석하고 고객이 보다 현명한 비즈니스 결정을 내릴 수 있도록 돕기 위한 귀하의 목적에만 초점을 맞춥니다. 우리는 의료, 기술, 화학, 전력 및 에너지를 포함한 여러 산업에 걸쳐 관련성이 있고 사실에 기반한 연구를 보장하는 시장 정보 연구를 제공합니다. 우리는 고객이 시장에 존재하는 최신 동향에 대해 알 수 있도록 지속적으로 연구 제안을 업데이트합니다.

연락처:

John Watson

비즈니스 개발 책임자

직통 전화: +1-212-710-1370

이메일: sales@reportsanddata.com

보고서 및 데이터 | 웹: www.reportsanddata.com