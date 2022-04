전체 엑솜 시퀀싱 시장   2021년 분석, 규모, 점유율, 전략 및 2028

년 예측 Emergen Research의 최신 보고서에 따르면 글로벌 전체 엑솜 시퀀싱 시장 규모는 2028년에 상당히 강력할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 꾸준한 수익 CAGR을 등록할 것으로 예상됩니다 . 유전 질환의 발생률 증가, 전체 엑솜 시퀀싱에 대한 인식 증가, 유전 질환 치료를 위한 고급 진단 방법의 급속한 개발은 시장 수익 성장을 주도할 것으로 예상되는 핵심 요소입니다. 또한, 전체 엑솜 시퀀싱은 전체 게놈 시퀀싱 방법에 비해 비용 효율적이고 단백질 서열을 변경하는 유전적 변이 또는 돌연변이를 검출하는 데 더 높은 효율을 가져 학술 및 과학 연구에서 채택을 증가시키고 있습니다.

글로벌 전체 엑솜 시퀀싱 시장 보고서는 시장을 다양한 세그먼트로 세분화하여 전체 엑솜 시퀀싱 시장에 대한 주목할만한 정보를 제공합니다. 글로벌 전체 엑솜 시퀀싱 시장 보고서는 기능 및 예측을 포함하여 시장의 글로벌 개발에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 시장을 이해하는 데 관련된 기술, 아이디어, 방법론 및 이론을 이해하려면 심도 있는 연구와 분석력이 필요합니다.

Emergen Research가 추가한 글로벌 전체 엑솜 시퀀싱 시장에 대한 포괄적인 보고서는 글로벌 전체 엑솜 시퀀싱 시장이 다음에서 성장할 것으로 추정된다는 것을 보여줍니다. 예측 타임 라인 전반에 걸쳐 꾸준한 CAGR. 이 보고서는 전체 엑솜 시퀀싱 시장의 주요 시장 동인, 제약, 성장 기회, 투자 기회, 위협 및 한계를 분석했습니다. 이 보고서는 또한 시장 범위에 대한 더 나은 이해를 제공하기 위해 전 세계 및 지역 수준에서 정확한 예측 추정을 제공합니다.

시장의 주요 업체:

Illumina, Inc., Thermo Fisher Scientific, Inc., Agilent Technologies, Hoffman-La Roche AG, Eurofins Scientific Group, GENEWIZ, Inc., Knome, Inc., Macrogen, Inc., Ambry Genetics Corp ., 베이징 유전체 연구소.

보고서의 주요 하이라이트:

서비스 부문은 연구원이 리소스와 시간을 절약하는 데 도움이 되는 고급 생체 인식 시각화를 제공하는 대용량 데이터 분석 서비스에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 세계 시장에서 가장 큰 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

합성 세그먼트에 의한 시퀀싱은 정확한 데이터를 생성하고 오류를 최소화하므로 전체 엑솜 시퀀싱에 대한 합성에 의한 시퀀싱의 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 강력한 수익 CAGR을 등록할 것으로 예상됩니다.

개인화 의학 부문은 개인화 치료법에 대한 수요 증가, 유전 의학의 발전 증가, 강력한 진단 및 치료 접근법 개발을 위한 전체 엑솜 시퀀싱 적용으로 인해 예측 기간 동안 상당한 수익 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다.

학술 기관 및 연구 센터 부문은 2020년에 가장 큰 수익 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 다른 부문을 계속 지배할 것으로 예상됩니다. 유전 연구실에서 전체 엑솜 시퀀싱 기술의 적용 증가, 게놈 연구 가속화를 위한 투자 증가, 바이오 제약 부문의 연구 개발 활동 증가는 이 부문의 수익 성장을 이끄는 몇 가지 핵심 요소입니다.

글로벌 전체 엑솜 시퀀싱 시장 세분화:

이 보고서의 목적을 위해 Emergen Research는 제품, 애플리케이션, 기술, 최종 용도 및 지역을 기준으로 글로벌 전체 엑솜 시퀀싱 시장을 분류했습니다

. 2018-2028)

제품

키트

DNA 단편화 최종 복구, A-테일링 및 크기 선택

라이브러리 준비 키트

표적 농축 키트

서비스

시퀀싱 서비스

데이터 분석 서비스

애플리케이션 전망(수익, 백만 달러, 2018-2028년)

진단

암

단일성 장애

당뇨병

기타

약물 발견 및 개발

맞춤형 의약품

농업 및 동물 연구

기타

기술 전망(수익, 백만 달러, 2018-2028년)

합성

이온 반도체 시퀀싱

기타

이 보고서는 주로 다음 지역에 중점을 둔 시장의 지역 범위를 분석합니다

. 북미

남미

아시아 태평양 지역

중동 및 아프리카

유럽

보고서는 또한 시장의 성장을 주도할 것으로 예상되는 수요의 변화와 새로운 트렌드에 대해 설명합니다. 전체 엑솜 시퀀싱 시장 제품에 대한 수요 증가는 전체 엑솜 시퀀싱 시장에 대한 수요를 주도하여 산업의 성장을 강화할 것으로 예상됩니다. 또한이 보고서는 COVID-19 전염병이 시장에 미치는 영향도 연구합니다.

