자연어 처리(NLP) 시장은 2028년까지 449억 6,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

다양한 산업 분야에서 NLP에 대한 수요 증가는 시장 성장에 영향을 미치는 중요한 요인 중 하나입니다.

자연어 처리(NLP) 시장 규모 – 2020년 115억 2,000만 달러, 시장 성장 – CAGR 18.30%, 시장 동향 – 스마트 기기

의 확산 세계 자연어 처리(NLP) 시장 은 2028년까지 449억 6,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. Reports and Data에서 새 보고서로. 자연어 처리(NLP)는 인공 지능의 한 분야로 컴퓨터가 인간의 언어를 이해하고 해석하고 작동하도록 도와줍니다.

자연어 처리(NLP)의 본질적인 속성 중 하나는 사람의 말을 이해하는 것입니다. 자연어 처리를 통해 음성 이해를 장치 및 센서에 통합할 수 있을 뿐만 아니라 현지화 기능도 사용할 수 있습니다. 로컬라이제이션 기능은 번역 이상의 기능을 제공하며 트랜스크리에이션(창의적 해석)의 장점을 제공합니다. 또한 소비자 시장에서 음성 제어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국 가정의 약 50%는 온라인 콘텐츠에 액세스하기 위해 스마트 장치를 통해 음성 제어를 사용합니다. 따라서 스마트 장치의 확산은 향후 몇 년 동안 시장 수요를 주도할 것입니다.

시장의 플레이어는 고객 경험 기능으로 우위를 점하기 위해 지속적으로 찾고 있습니다. 자연어 처리(NLP)는 고객의 쿼리나 의견을 분석하고 이를 개별 구성 요소로 분류하고 개인의 의도에 대한 통찰력을 제공하는 기능이 있습니다.

주요 참가자로는 Apple Inc., Google, Dolbey System Inc., Hewlett-Packard, IBM Corporation, Microsoft Corporation, Netbase Solutions, SAS Institute Inc., Verint Systems Inc., Amazon Web Services Inc. 등이 있습니다.

보고서의 추가 주요 결과는

유형별로 규칙 기반 NLP가 2018년에 상당한 시장 점유율을 차지했으며 2018년 13.4%의 비율로 성장할 것으로 예상합니다. 예측 기간. 이 유형은 어떤 단어가 명사 또는 동사인지 찾거나 인식 가능한 패턴을 찾음으로써 임의의 텍스트에 대해 배울 수 있는 많은 통찰력을 제공할 수 있습니다.

배포 유형별로 클라우드 기반은 예측 기간 동안 더 빠른 성장률을 경험할 것으로 예상됩니다.

서비스별로는 매니지드 서비스가 2018년에 더 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 14.6%의 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

다양한 텍스트 분석 플랫폼과 제품이 기계가 텍스트를 읽을 수 있도록 지원하는 언어 분석을 위한 NLP 알고리즘을 배포함에 따라 애플리케이션별로 텍스트 분석은 2018년에 상당한 점유율을 차지했습니다.다른 표현에도 불구하고 동등하다고 간주되어야 하는 관련 단어와 같은 단어의 관련성을 평가합니다

는 2018년 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 13.6%의 속도로 성장할 것으로 예상되는소비자 만족도 향상에 대한 수요 증가와 함께 빅 데이터 볼륨의 성장은 이 지역의 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다.

이 보고서의 목적을 위해 보고서 및 데이터가 분류유형, 배포 유형, 서비스, 애플리케이션, 산업 분야 및 지역을 기반으로 한 글로벌 자연어 처리(NLP) 시장:

유형 원인 전망(수익, 백만 달러, 2018-2028년)

통계적 NLP

규칙 기반 NLP

하이브리드 NLP

배포 유형 Outlook(수익, 백만 달러, 2018-2028년)

온프레미스 배포

클라우드 기반 배포 공용 클라우드 사설 클라우드 하이브리드 클라우드



서비스 전망(수익, 백만 달러, 2018-2028년)

전문 서비스

관리 서비스

애플리케이션 전망(수익,2018-2028)

패턴 및 이미지 인식

대화형 음성 응답(IVR)

텍스트 분석

음성 분석

광학 문자 인식(OCR)

기타

산업 수직 전망(매출, USD 백만, 2018-2028)

IT 및 통신

BFSI

소매

의료 의료

미디어 및 엔터테인먼트

G overnment

기타

지역 전망(수익, USD 백만, 2018-2028)

북미

유럽

아시아 태평양

라틴 아메리카

MEA

보고서를 읽어 주셔서 감사합니다. 보고서는 지역 세분화 및 경쟁 환경에 따라 사용자 정의할 수 있습니다. 자세히 알아보려면 저희에게 연락해 주시면 저희 팀에서 보고서가 귀하의 요구 사항에 잘 맞는지 확인할 것입니다.

