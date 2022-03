자동차 대체 추진 장치 시장은 2028년까지 6,444억 2,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

상용차 부문에서 대체 추진 시스템에 대한 수요 증가와 자동차 대체 추진의 R&D에 대한 높은 투자가 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

자동차 대체 추진 장치 시장 규모 – 2020년 1,454억 달러, 시장 성장 – CAGR 20.20%, 시장 동향 – 차량 추진 에너지 시스템의 대체 소스로서 전기 수요 증가.

전 세계 자동차 대체 추진 장치 시장 은 2028년까지 6,444억 2,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 자동차 대체 추진은 차량의 추진 시스템에 에너지원으로 통합될 수 있는 가능한 대체 소스로 구성됩니다. 가솔린의 대체 자원을 사용하는 목적은 기존의 가솔린 ​​차량에서 배출되는 유해 가스를 줄이거나 줄이는 것입니다. 차량 추진 시스템을 위한 대체 에너지원에 대한 수요 증가로 인해 글로벌 자동차 대체 추진 시장이 상당한 속도로 성장하고 있습니다. 유한한 에너지원으로서 휘발유의 가용성은 감소하고 있으며 석유 가격은 세계 시장에서 의도적으로 매년 추진되고 있습니다. 이와 관련하여 대체 에너지 추진 시스템 및 대체 에너지원은 신흥 지역은 물론 개발도상국에서도 수요가 많습니다.

아시아 태평양 시장은 하이브리드 전기 자동차(HEV) 및 전기 자동차(EV)에 대한 광범위한 수요와 중국, 일본 및 인도. 미국은 전 세계적으로 가장 높은 시장을 보유하고 있는 반면 독일과 일본은 시장에서 가장 저명한 선수를 보유하고 있습니다.

보고서 무료 샘플 받기 @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2331

주요 참가자에는 General Motors Company, Robert Bosch GmbH, Toyota Motor Corporation, Mitsubishi Motors Corporation, Continental AG, Tesla, Inc., Volkswagen Group, Tata Motors Limited가 포함됩니다. , Hyundai Motor Company 및 Aisin Seiki Co., Ltd.

보고서의 추가 주요 결과는

연료 전지 전기 자동차(FCEV)가 수소 연료 전지로 구동되며 기존의 내연 기관에 비해 더 효율적인 형태의 자동차 추진 시스템차량. 이러한 종류의 차량은 배기관 배출을 0으로 만들고 따뜻한 공기와 함께 수증기만 방출합니다. 이 하위 부문의 수익은 2027년까지 113억 7000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다

. 하이브리드 전기 자동차(HEV)는 기존 가솔린 구동 내연 기관 시스템과 전기 추진 동력 시스템이 결합된 하이브리드 추진 시스템을 통합합니다. HEV 중 일부는 전기 모터의 위치 에너지를 생성하기 위해 가솔린을 사용하며, 이 에너지는 운동 에너지로 변환됩니다. HEV 하위 세그먼트는 예측 기간 동안 21.2%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 토요타 프리우스는 현재 가장 많이 팔린 하이브리드 전기차 모델이다.

발전 시스템은 대체 에너지원을 사용하여 전력을 생성하는 데 도움이 되는 자동차 대체 추진 시스템의 주요 구성 요소입니다. Air Compression, Thermal Loop, Hydrogen Recirculation Blower, Motor는 FCEV용 발전 부품이고 Power Electronics & Motor는 HEV용입니다.

하이브리드 전기 및 전기 자동차 시장 점유율 모두에서 우월하고 가솔린 기반 차량의 대안에 대한 광범위한 수요로 북미는 2027년까지 약 35.3%의 시장 점유율로 시장에서 선두 위치를 유지할 것으로 설명됩니다. 예측 기간 동안 CAGR은 24.4%로 계산됩니다.

업계의 주요 동향을 확인하려면 아래 링크를 클릭하십시오.

https://www.reportsanddata.com/report-detail/automotive-alternative-propulsion-market

이 보고서의 목적을 위해 보고서 및 데이터는 추진 유형, 차량 유형, 판매 시점, 구성 요소 및 지역을 기준으로 전 세계 자동차 대체 추진 시장을 분류했습니다.

추진 유형 전망(수익, 미화 10억 달러, 2018-2028년)

FCEV

HEV

EV

차량 유형 전망(매출, USD 십억, 2018-2028)

승객

상용

POS 전망(매출, USD 십억, 2018-2028)

OEM

판매 후

부품 전망(매출, USD 십억, 2018-2028)

발전 시스템

에너지 저장 시스템

기타

보고서 사용자 정의 요청 @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/2331

보고서를 읽어주셔서 감사합니다. 우리는 또한 클라이언트 요구 사항에 따라 맞춤형 보고서를 제공합니다. 사용자 정의 계획에 대해 자세히 알아보려면 저희에게 연락해 주십시오. 그러면 저희 팀에서 변경된 보고서를 제공할 것입니다.

지역 전망(매출, 10억 달러, 2018-2028년)

북미

유럽

아시아 태평양

MEA

라틴 아메리카

더 많은 보고서 보기

스마트 공항 시장- https://www.globenewswire.com/news-release/2019/09/17/1916948/0/en/Smart-Airport-Market-To-Reach-USD-28-0-Billion-By-2026-Reports- And-Data.html

차량 연결 시장 – https://heraldkeeper.com/market/vehicle-connectivity-market-size-share-key-players-growth-trend-and-forecast-2020-2028-1782476.html

자동차 리튬 이온 배터리 시장- https://heraldkeeper.com/market/automotive-lithium-ion-battery-market-size-product-trends-key-companies-revenue-share-analysis-2020-2028-1782506.html

녹색 타이어 시장- https://www.globenewswire.com/news-release/2019/08/13/1901225/0/en/Green-Tires-Market-To-Reach-USD-178-07-Billion-By-2026-Reports- And-Data.html

회사 소개:

Reports and Data는 종합 연구 보고서, 맞춤형 연구 보고서 및 컨설팅 서비스를 제공하는 시장 조사 및 컨설팅 회사입니다. 우리의 솔루션은 인구통계, 산업 전반에 걸친 소비자 행동 변화를 찾고, 표적화하고, 분석하고 고객이 보다 현명한 비즈니스 결정을 내릴 수 있도록 돕기 위한 귀하의 목적에만 초점을 맞춥니다. 우리는 의료, 기술, 화학, 전력 및 에너지를 포함한 여러 산업에 걸쳐 관련성이 있고 사실에 기반한 연구를 보장하는 시장 정보 연구를 제공합니다. 우리는 고객이 시장에 존재하는 최신 동향에 대해 알 수 있도록 지속적으로 연구 제안을 업데이트합니다.

연락처:

John Watson

비즈니스 개발 책임자

직통 전화: +1-212-710-1370

이메일: sales@reportsanddata.com

보고서 및 데이터 | 웹: www.reportsanddata.com