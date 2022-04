스퍼터링 장비 시장 전망 2021-2028- 판매 수익, Insight Partners의 산업 성장 글로벌 연구

« The Insight Partners »의 스퍼터링 장비 시장 연구는 시장, 시장 범위, 시장 세분화 및 오버레이에 영향을 미치는 시장 역학에 대한 세부 정보를 제공하여 유리한 경쟁 환경과 수년 동안 널리 퍼진 트렌드를 강조하는 주요 시장 플레이어를 가리킵니다.

스퍼터링 장비는 기판에 고유한 물질의 얇은 층을 증착하기 위해 집적 회로 제조 공정 및 웨이퍼 제조에 널리 사용됩니다. 마그네트론 스퍼터링, 반응성 스퍼터링 및 공동 스퍼터링이 주요 유형의 스퍼터링입니다. 자동차, 가전, 헬스케어 산업이 성장함에 따라 전 세계적으로 스퍼터링 장비에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 시장 경쟁 환경과 시장의 주요 공급업체/주요 업체에 대한 일관된 심층 분석과 함께 COVID로 인한 경제 둔화의 영향을 보여줍니다.

스퍼터링 장비 시장에서 경쟁하는 회사 중 일부는 Angstrom Engineering Inc., Applied Materials, Inc., Bühler Holding AG, CANON ANELVA CORPORATION, Denton Vacuum, Izovac, KOBE STEEL, LTD., KOLZER SRL, ULVAC, Inc., 진공 기술 Pvt Ltd

« 2028년까지의 글로벌 스퍼터링 장비 시장 분석 »은 세계 시장 동향 분석에 특별한 초점을 맞춘 항공 우주 및 방위 산업에 대한 전문적이고 심층적인 연구입니다. 이 보고서는 유형, 응용 프로그램 및 지역별로 상세한 시장 세분화를 통해 스퍼터링 장비 시장에 대한 개요를 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 보고서는 주요 스퍼터링 장비 시장 플레이어의 시장 상태에 대한 주요 통계를 제공하고 시장의 주요 동향과 기회를 제공합니다.

최근의 새로운 COVID-19 전염병에 적응하여 COVID-19 전염병이 전 세계 스퍼터링 장비 시장에 미치는 영향이 현재 보고서에 포함되었습니다. 새로운 코로나 바이러스 전염병이 스퍼터링 장비 시장의 성장에 미치는 영향이 보고서에서 분석되고 묘사됩니다.

유형에 따라 글로벌 스퍼터링 장비 시장은 마그네트론 스퍼터링, 반응성 스퍼터링 및 공동 스퍼터링으로 분류됩니다. 응용 프로그램을 기반으로 시장은 자동차, 의료, 소비자 전자 제품 등으로 분류됩니다.

주로 세계에서 글로벌 스퍼터링 장비 시장 역학을 이해하기 위해 전 세계 시장은 북미(미국, 캐나다 및 멕시코), 유럽(독일, 프랑스, ​​영국, 러시아 및 이탈리아), 아시아 태평양과 같은 주요 글로벌 지역에서 분석됩니다. (중국, 일본, 한국, 인도, 동남아시아 및 호주), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 이집트 및 남아프리카)

보고서의 주요 내용:

주요 지역/국가, 제품 유형 및 응용 프로그램, 2020년부터 2028년까지의 이력 데이터 및 2028년까지의 예측별 시장 규모 추정. 다양한 하위 세그먼트를 식별하여 글로벌 스퍼터링 장비 시장의 구조 가치, 시장 점유율, 시장 분석 경쟁 환경, SWOT 분석 및 향후 몇 년 동안의 개발 계획. 성장 잠재력, 기회, 동인, 산업별 과제 및 위험을 포함하여 시장의 성장에 영향을 미치는 주요 요인에 대한 자세한 정보.

