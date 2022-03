부동산 관리 소프트웨어 시장은 2027년까지 25억 8,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다

. 부동산, 주택 조합 및 상업용 부동산의 관리 작업을 간소화하고 PMS 소프트웨어의 자동화 및 오류 없는 효율성에 우선순위를 두는 것이 시장 성장에 의도적으로 영향을 미치고 있습니다. .

자산 관리 소프트웨어 시장 규모 – 2019년 15억 6천만 달러, 시장 성장 – CAGR 6.4%, 시장 동향 – 상업용 부동산에서 클라우드 기반 PMS 솔루션에 대한 관심 증가

글로벌 자산 관리 소프트웨어 시장 은 2019년 25억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2027. 시장 성장과 관련된 요소에는 집주인 및 부동산 소유자의 임차인 및 임대 추적 소프트웨어 솔루션 채택 증가, 웹 기반 부동산 회계 솔루션에 대한 강조, 부동산, 주택 및 부동산에 대한 투자 증가가 포함됩니다. 상업 부동산, 그리고 개발 도상국의 대도시에서 주거 부동산의 더 높은 개발.

부동산 회계, 예산 추적, 임대료 및 공급업체 관리, 임대료 알림에 관한 세입자 및 관리자를 위한 자동 알림, 일일 관리 작업에 대한 통찰력, 계정 감사의 더 높은 유연성, 소유자-세입자 커뮤니케이션은 PMS가 적용되는 언급 가능한 이유 중 일부입니다. 널리 채택되었습니다.

더 높은 무결성을 보장하기 위해 이러한 속성의 대부분의 관리자는 신청서에 제공된 답변을 다시 확인합니다. 이 메모에서 자산 관리 도구는 기존 방법을 능가하는 모든 응용 프로그램에 대한 명확한 보고서를 작성합니다.

개발 도상국의 도시화 및 상업화의 증가와 대도시에 거주하는 인구의 엄청난 증가는 임대 주거 커뮤니티가 크게 성장하는 이유입니다. 주택 사회의 거대한 성장과 부동산 사업의 적절한 관리에 대한 요구 사항은 PMS가 널리 선호되고 채택되고 있습니다.

시장의 주요 업체로는 AppFolio, Inc., Entrata, Inc., Console, InnQuest, IQware Inc., Yardi Systems Inc., RealPage, Inc.가 있습니다. , Console Group, MRI Software LLC, Buildium 등이 있습니다.

보고서의 추가 주요 결과에 따르면

2020년 1월 미국 상업용 부동산 회사인 JLL(Jones Lang LaSalle Incorporated)은 주거 사회를 위한 Overview by JLL이라는 자산 관리의 첫 모바일 애플리케이션을 출시했습니다. 이 앱은 일상적인 집안일을 자동화하고 방문자 관리, 시설 예약, 청구 및 지불과 같은 주거 사회의 주요 문제 대부분을 간소화합니다.

부동산 유형과 관련하여 주거용 하위 세그먼트는 예측 기간 동안 6.9%의 가장 빠른 성장률과 함께 2019년 53.2%의 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 부동산 유형에는 주거용, 상업용 및 기타가 포함됩니다. 주거용 부동산의 관리자 또는 소유자는 이 시장에서 가장 가치 있는 최종 사용자이며 그들의 막대한 기여는 시장 점유율을 상당히 증가시킵니다.

최근 기업은 전 세계적으로 클라우드 기술로 빠르게 이동하고 있습니다. 클라우드 기술이 대규모로 수용되는 주된 이유는 클라우드 서비스가 제공하는 광범위한 확장성과 운영 비용 절감이었습니다. 신흥 기술인 만큼 엄청난 성장 기회가 시장을 기다리고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 9.6%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 주거 및 상업 공간 모두에서 자산 관리의 증가하는 적용과 특히 중국 및 인도와 같은 국가에서 주택 사회 및 상업 허브의 거대한 발전은 이 지역의 시장 성장을 증대시키는 요인 중 일부입니다.

이 보고서의 목적을 위해 보고서 및 데이터는 최종 사용자, 자산 유형, 배포 및 지역을 기반으로 한 글로벌 자산 관리 소프트웨어 시장:

최종 사용자 전망(수익: USD 10억, 2017-2027)

주택 협회

소유주 및 소유자

자산 투자자

자산 관리자

정부

기타

자산 유형 전망( 수익: USD Billion, 2017-2027)

주거용

상업

기타

배포 전망(수익: USD Billion, 2017-2027)

Cloud

On-Premises

지역 전망(수익: USD 10억, 2017-2027)

북미

유럽

아시아 태평양

라틴 아메리카

MEA

