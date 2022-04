디지털 음식 배달 시장 규모는 2030년에 13.2%의 CAGR로 미화 3,699억 7,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

바쁜 생활 방식의 급증과 가처분 소득의 증가는 시장 수익 성장을 이끄는 핵심 요소입니다

시장 규모 – 2020년 미화 1,067억 3,000만 달러, 시장 성장 – CAGR 13.2%, 시장 동향 – 개발도상국의 인터넷 보급률 증가

글로벌 디지털 식품배달 시장 규모는 2030년에 3,699억 7,000만 달러에 도달하고 예측 기간 동안 13.2%의 CAGR 수익을 기록할 것으로 예상됩니다. 온라인으로 음식을 주문하는 번거롭지 않은 절차와 음식을 주문하는 동안 사용할 수 있는 다양한 옵션이 시장 수익 성장을 주도하고 있습니다.

몇 가지 옵션 중에서 전화를 걸어 음식을 선택해야 했던 기존의 가정 배달과 달리 디지털 배달 시스템을 통해 다양한 레스토랑의 음식 메뉴가 다양하여 고객이 주문하기 전에 선택하고 비교할 수 있습니다. 고속 인터넷의 가용성은 시장 수익 성장을 촉진하는 핵심 동인입니다. 디지털 음식 배달은 테이크아웃을 넘어 모든 것을 포함하도록 진화하여 수백만 달러의 수입을 창출했습니다.

코로나19 사태 이후 전 세계가 락다운(Lock-down)에 빠졌다. 많은 모바일 앱 부문은 이 기간 동안 더 많은 소비자가 스마트폰에서 시간을 보내면서 거의 2년 동안 참여도가 증가한 것으로 나타났습니다. 음식 배달은 2020년에 가장 빠르게 성장하는 업종 중 하나였으며 고객에게 안전하고 사회적으로 멀리 떨어져 있으며 편리한 서비스를 제공합니다. COVID-19는 처음으로 봉쇄된 수백만 명의 사람들이 온라인으로 식사를 주문하면서 이 부문을 몇 년 동안 발전시켰습니다.

불안정하거나 다소 불안정한 인터넷 연결, 열악한 관리 및 개발 도상국의 물류 부족은 이러한 영역에서 디지털 음식 배달 시장의 성장을 제한하는 주요 요인입니다. COVID-19 대유행으로 인해 전 세계 인구 대부분이 인터넷에 익숙하고 이전에는 사용할 수 없었던 서비스를 채택하려는 열망이 높아짐에 따라 이는 업계에 가장 큰 기회를 제공합니다.

글로벌 시장 보고서에 소개된 회사로는 Just Eat Takeaway.com, Zomato Ltd., DoorDash, Swiggy, Postmates Inc., Uber Technologies Inc., Delivery Hero SE, Grubhub, Amazon.com, Inc. 및 Domino’s Pizza Inc.

보고서의 주요 하이라이트

2021년 7월에 Qmin 모바일 앱이 출시되었으며 8월에는 미식가 Qmin Shop이 출시되었으며 9월에는 로열티 플랫폼이 출시되었습니다. Qmin by IHCL(Indian Hotels Company)은 엄격한 안전 및 위생 요구 사항을 준수하는 데 더 중점을 두고 고객에게 독특한 배달 경험을 제공할 것입니다. 여기에는 비접촉식 배송과 배송 담당자가 멸균 차량에 안전 장비를 착용해야 한다는 요구 사항이 포함됩니다. 포장은 환경 친화적이며 생분해성 재료로 만들어지며 배달까지 식품을 신선하게 유지하기 위한 맞춤형 단열 상자가 포함됩니다.

애그리게이터 기반 온라인 식사 배달 회사는 여러 식당이 단일 음식 배달 플랫폼에 등록하고 운영할 수 있도록 합니다. 이 비즈니스 전략은 여러 레스토랑에서 서비스를 수집하고 단일 플랫폼으로 결합합니다. 이 배열에서 플랫폼은 클라이언트와 식당 사이의 중개자 역할을 합니다. Just Eat, Delivery Hero 및 Uber Eats는 통합 모델을 수용한 음식 배달 부문의 유명 기업 중 일부에 불과하며 이들의 발전은 상당히 컸습니다.

새로운 배송 시스템 비즈니스 모델은 기업에서 가장 널리 사용되는 시장 솔루션 중 하나입니다. 음식점, 손님, 배달을 담당하고 있습니다. 기업에서 사용하는 가장 일반적인 시장 솔루션 중 하나입니다. 대부분의 식당은 배달에 대해 걱정할 필요가 없기 때문에 이 시스템에 가입합니다.

모바일 애플리케이션 부문은 2020년에 상당히 높은 수익 점유율을 차지했습니다. 음식 배달 앱의 글로벌 설치는 2019년에 비해 2020년에 25% 증가했으며 2021년에는 추가로 21% 증가했습니다. 설치도 상당했지만 세션은 훨씬 더 많았습니다. . 2019년과 비교할 때 2020년 식사 배달 애플리케이션의 글로벌 세션은 88% 증가했습니다. 2021년에는 글로벌 세션이 43% 더 증가했습니다.

아시아 태평양 시장은 2021년 가장 큰 수익 점유율을 차지했습니다. 중국은 아시아 태평양 수익에 크게 기여했습니다. 국내 음식배달 시장은 세계 최대 규모로 성장했다. 두 개의 가장 큰 사업자인 Ele.me와 Meituan Dianping은 중국 전체 음식 배달의 90% 이상을 통제하고 서양 음식 배달 앱보다 간접비가 훨씬 낮은 정교한 플랫폼을 구축했습니다.

이 보고서의 목적을 위해 Reports and Data는 비즈니스 모델, 플랫폼 유형, 지불 방법 및 지역을 기반으로 디지털 음식 배달 시장을 분류했습니다.

비즈니스 모델 전망(매출, 10억 달러, 2018~2030년)

애그리게이터

새로운 전달 시스템

엔드 투 엔드 서비스

플랫폼 유형 전망(매출, 10억 달러, 2018~2030년)

웹사이트

모바일 애플리케이션

결제 수단 전망(매출, 10억 달러, 2018~2030년2030)

온라인 거래

POD(Pay on Delivery)

지역 전망(수익, USD 10억, 2018–2030)

북미

유럽

아시아 태평양

라틴 아메리카

중동 및 아프리카

