나일론 산업용 필라멘트 시장 점유율, 동향 | 2027년까지 192억 2000만 달러에 도달 할 것으로 분석 | 보고서 및 데이터

의 새로운 보고서에 따르면 나일론 산업용 필라멘트 시장 은 2027년까지 192억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 나일론은 폴리아미드로 알려진 지방족 또는 반방향족 기반 합성 폴리머 계열에 속합니다. 나일론은 섬유, 필름 및 필라멘트의 형태로 변형될 수 있는 실크 질감의 합성 열가소성 소재입니다. 나일론 산업용 필라멘트는 나일론 섬유로 만든 합성 필라멘트로 제조 과정에서 화학적 조성, 구조 및 특성이 변형되어 산업용 최종 용도에 맞게 설계되었습니다. 나일론 산업용 필라멘트는 극한 또는 무한대의 길이를 유지 하며 나일론 산업용 필라멘트보다 추가되거나 확장된 인장 강도를 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 3D 프린팅 기술, 로프, 산업 장비, 자동차 부품, 타이어 산업 및 산업 기계의 지속적인 성장은 주로 예측 기간 동안 수요를 주도할 것으로 예상됩니다.

주요 참가자로는 DuPont de Nemours, Inc., Ascend Performance Materials, BASF SE, Li Peng Enterprise Co. Ltd., Ultimaker BV, Nylstar SA, Ultimaker BV, Reliance Industries Limited, Zig Sheng Industrial Co., Ltd. 및 Esun Industrial 이 있습니다. 주식회사 등이 있습니다.

아시아 태평양 지역은 세계 시장에서 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 시장은 북미가 3D 인쇄 산업 응용 분야에서 나일론 산업용 필라멘트의 광범위한 사용으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 중국과 인도는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나이며 미국과 중국은 시장에서 가장 저명한 기업을 보유하고 있습니다.

나일론 산업용 필라멘트 시장은 세계의 주요 지역으로 분류되었으며 성장률, 시장 점유율, 현재 및 신흥 동향, 생산 및 소비 비율, 산업 체인 분석, 수요 및 공급, 수입 및 수출, 수익 기여, 그리고 각 지역의 핵심 선수의 존재. 나일론 산업용 필라멘트 시장의 지역 확산과 진행 상황에 대한 더 나은 이해를 얻기 위해 보고서에서 국가별 시장 분석이 제공됩니다.

보고서의 추가 주요 결과는 다음을 제안합니다.

완전 연신사(FDY)는 고연신 폴리에스터 필라멘트사의 일종으로 고강도 직물을 생산하기 위해 사용할 수 있습니다. 완전 연신사는 일반적으로 더 나은 품질의 직물에 사용됩니다. 더욱이, 조직화 과정을 피할 수 있기 때문에 이 제품 유형은 부분적으로 배향된 얀에 비해 더 높은 기여도를 보입니다.

나일론 산업용 필라멘트 는 내구성이 매우 뛰어나고 강도 대 유연성 비율이 뛰어납니다. 적층 및 전통적 제조에서 이 필라멘트 를 사용 하면 새로운 기계적 기회가 생길 뿐만 아니라 부품의 전체 중량과 가스 배출을 줄일 수 있습니다. 나일론 산업용 필라멘트는 폴리락트산 (PLA), 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS) 과 같은 기본 3D 프린팅 플라스틱에 비해 내마모성, 내화학성, 내자외선성이 높아 반유연 부품 및 기계 부품에 널리 사용됩니다 .

BCF(Bulked Continuous Filament) 나일론 산업용 필라멘트는 나일론의 특성을 결합하고 개별 섬유 필라멘트에 구현된 3차원 랜덤 및 크림핑 공정으로 인한 벌키함과 함께 내마모성 및 내구성을 추가합니다. 자동차 및 산업용 제품에 이르기까지 다양한 제품에 사용됩니다.

북미는 예측 기간 동안6%의 CAGR로 성장한 멀티필라멘트 나일론 산업용 필라멘트에 대한 수요 증가로 인해 전체 시장에서 상당한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다. 미국 은 이 지역에서 가장 높은 시장 점유율을 보유하고 있으며 시장에서 중요한 일부 플레이어를 보유하고 있습니다.

이 보고서의 목적을 위해 보고서 및 데이터는 유형, 필라멘트 유형, 형태, 최종 용도 수직선 및 지역을 기준으로 전 세계 나일론 산업용 필라멘트 시장을 분류했습니다.

유형 전망(수익: USD 10억, 거래량: 킬로톤, 2017-2027)

나일론 6

나일론 6,6

기타

필라멘트 유형 전망(수익: USD 10억, 거래량: 킬로톤, 2017-2027)

평평한

부분 배향사(POY)

완전 연신사(FDY)

드로잉 텍스처 얀(DTY)

고속사(HSY)

기타

최종 사용 업종 전망(수익: 10억 달러, 거래량: 킬로톤, 2017-2027)

첨가제 제조

자동차 및 타이어 산업

산업기계

기계 부품 및 로프

기타

지역 전망(수익: 10억 달러, 거래량: 킬로톤, 2017-2027)

북아메리카

유럽

아시아 태평양

MEA

라틴 아메리카

