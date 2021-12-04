金融欺诈检测软件市场蓬勃发展； 寻求增长的投资者：SAS、ACTICO GmbH、甲骨文、金雅拓、昕诺飞、Iovation

在 2020 年至 2026 年的预测期内，金融欺诈检测软件市场预计将增长 300 亿美元，复合年增长率为 16%

欺诈是一种不当行为，涉及索取有价值的东西。金融欺诈是一个在金融服务业、行政管理和企业领域具有广泛意义的课题。因此，今天许多公司投资于金融欺诈检测软件，这些软件吸收了统计和大数据分析。欺诈检测软件是一种解决方案，涉及通过机器学习方法和人工智能构建的模型。

提到了通过遵守预测期内每个细分市场的准确历史数据来了解市场状况。报告详细审查、评估和预测了从正面和负面角度影响市场增长的主要因素。来自不同行业专家的深刻见解和案例研究有助于使报告更加真实。

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顶级关键球员：

SAS、ACTICO GmbH、甲骨文、金雅拓、Signifyd、Iovation、Global Vision Systems、Kount Inc.、FraudLabs Pro、WizSoft、NCR Limited、MaxMind、Scorto、Kris FinSoftware、ThreatMetrix、Accertify、Entrust、Digital Resolve、Fiserv、ARGO。

它还提供了对竞争格局和市场供应商的详细洞察，以及主要参与者的详细业务概况。很好地解释了有关公司的数据、各自产品的规格、各种投资组合、狂热的概述和收入的产生、最近的发展和即将到来的金融欺诈检测软件市场的挑战。

凭借涵盖现有市场所有关键方面的精确数据，该报告提供了领先制造商的现有数据。提到了通过遵守预测期内每个细分市场的准确历史数据来了解市场状况。

就地区而言，研究深度覆盖全球主要地区，包括北美、亚太地区、欧洲、中东和非洲以及拉丁美洲。北美是金融欺诈检测软件市场的领跑者。涵盖了 2020 年至 2026 年金融欺诈检测软件市场的消费、收入、市值、产量、份额和增长率。

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表中的内容：

2020-2026 年全球金融欺诈检测软件市场研究报告

第 1 章：行业概览

第二章：金融欺诈检测软件市场国际与中国市场分析

第三章：市场环境分析。

第 4 章：按分类分析收入

第 5 章：按地区和应用分列的收入分析

第 6 章：金融欺诈检测软件市场收入市场现状分析。

第七章：行业重点厂商分析

第八章：市场销售价格和毛利率分析。

第 9 章：………………继续 TOC

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