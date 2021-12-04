由于 COVID-19，在线活动注册软件市场需求增加，包括 IBM、甲骨文公司、BMC 软件、LANDESK 软件等顶级玩家资料

在线活动注册软件市场将从 2019 年的 +50 亿美元增长到 2025 年的 +110 亿美元，在预测期内复合年增长率 (CAGR) 为 +15%。

预计将推动在线活动注册软件市场增长的主要因素包括营销人员对活动自动化的需求不断增加、社交媒体在活动营销中的使用越来越多、从活动中获取可操作的商业洞察力的需求不断增加，以及越来越多地采用高级数据分析解决方案。

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Research Insights 在其现有的大量研究中增加了对全球在线事件注册软件市场的引人注目的研究和分析。该情报报告包括基于当前情景、历史记录和未来预测的调查。本研究对类型、大小、应用和最终用户等各个方面的准确数据进行了仔细剖析。它提供了行业竞争格局的整体概览。因此，旨在帮助公司识别企业可能容易受到的威胁和挑战。

本报告中介绍的顶级关键球员：-

IBM Corporation、Oracle Corp.、Hewlett Packard Enterprise Development LP、BMC Software Inc.、ServiceNow Inc.、BDNA Corporation、LANDESK Software、Aspera Technologies Inc.、Cherwell Software、Flexera Software LLC

报告根据竞争场景，按地域划分为北美、欧洲、亚太、中东、拉丁美洲等区域。北美目前已证明是增长最快的地区在线活动注册软件市场。在报告的后面部分，对制造成本结构及其评估进行了综合研究。

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全球在线活动注册软件市场研究报告的主要亮点：

它提供了全球市场的主要信息集合

主要关键参与者、交易者和投资者的业务概况

全球在线活动注册软件市场的经济分析

围绕市场的政府法规和政治稳定。

详细分析客户偏好和行业认知度

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